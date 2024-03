Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Y es que lo que para algunos es un atractivo del puerto, el escuchar la banda en la playa o pasear en una pulmonía o auriga con la música a todo volumen, para muchos otros es ya un problema que ahuyenta un segmento del turismo.

Sale sector empresarial mazatleco a reclamar orden

Mazatlán en el NYT

Y ya que andamos por temas de la autoridad municipal mazatleca, el que parece que hoy se internacionalizará es el Alcalde sustituto de Mazatlán, Édgar González Zataráin. Y es que, de acuerdo con la agenda del Presidente Municipal, a las 10:00 horas tendrá una entrevista virtual con The New York Times, en el despacho presidencial, pero no especifica el asunto.

La duda está si la entrevista girará en el tema del eterno problema de drenaje en Mazatlán, el cual brota por cualquier esquina del municipio donde existe una gran comunidad extranjera. También están los temas de la problemática con los músicos en la playa, el cual causa molestias a los huéspedes de hoteles, aunque hay turistas que vienen a la diversión y escuchar banda. O tal vez los baches que brotan por doquier... ¡naaaa!

La mera verdad no creemos que esos temas sean los que tocarán... lo más seguro es que el tema de la entrevista sea el próximo eclipse del 8 de abril, donde Mazatlán será la primera ciudad del continente que lo registrará.

Por cierto, en este tema aún estamos esperando que el Municipio muestre sus preparativos, las listas de medidas de seguridad para los mazatlecos, en fin... hasta ahorita sólo ha informado que hay varios lugares para apreciar este fenómeno, pero sin dar mayores detalles.

En fin, veremos qué noticias brinda el Alcalde de Mazatlán, y a ver cómo sale reflejado el puerto en The New York Times.