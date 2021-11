El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ‘Alito’, enseñó sus cartas en una acción visceral y que muestra sus verdaderas intenciones en contra de Quirino Ordaz Coppel.

Cuestión de estilo

Saludó a diputados y diputadas, a los alcaldes y a hasta a sus compadres que vinieron de visita, no era un Gobernador asumiendo el poder, era un hombre haciendo un resumen de una vida que inició en un pequeño rancho y que consiguió llegar a lo más alto que puede llegar un político en su estado.

Y por supuesto, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador , por ser la guía en un camino que iniciaron hace muchos años y que hoy se cristaliza dándoles la oportunidad de cambiar la realidad con la que no estaban de acuerdo.

Y no se trató solo de pagar viejas deudas políticas, sino de agradecer a todos los que caminaron junto a él a lo largo de su vida.

Lo primero que hizo el Gobernador Rubén Rocha Moya al tomar posesión como el nuevo Mandatario de Sinaloa fue una declaración, pero no de intenciones, sino de estilo.

Los aparecidos

No podían faltar en la ceremonia los aparecidos, aunque algunos ya se han quedado con algún puesto otros prefieren estar fuera de todos los reflectores.

Ayer pudimos ver al ex Gobernador Mario López Valdez, al empresario ex Alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, y al también ex Presidente Municipal de Culiacán, Aarón Irízar, entre otros.

Los que se vieron quizás demasiado contentitos en las fotos fueron López Valdez y el ahora flamante Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aunque dicen que su puesto fue un premio de consolación.