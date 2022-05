Alcalde, no nos quiera ver la cara ni vender piñas, nadie le cree que un productor americano va a gastar hasta 500 millones de dólares en una película, no hay locaciones, no hay modo, y sobre todo, ni siquiera es un productor que tenga ese historial, y tiene 12 años haciendo solamente dos películas, siendo la última hace cuatro años, deje de verle la cara a los mazatlecos por favor; ah y cuando se vaya de viajecito pagado con nuestros impuestos, pues diga la verdad, que se va a pasear y punto, al menos en eso sea honesto.

‘El Químico’ y Hollywood

Recién llegado de los Estados Unidos, el Alcalde Luis Guillermo Benítez “El Químico” bien perfumado y elegante, en cuanto pisó el Ayuntamiento de Mazatlán dijo que un productor de Hollywood traería mucha inversión para Mazatlán, y que gastaría entre 300 y 500 millones de dólares en el puerto haciendo sus gloriosos filmes. Sí, eso dijo nuestro Alcalde mazatleco, días después ya nos enteramos que el susodicho productor era Elie Samaha, y “San Google” nos ilustró que es alguien que tuvo su apogeo por allá en los noventas, y que sí tiene más de 80 películas producidas, pero, en los últimos 12 años, solo ha producido dos. Su época de oro fue entre 1996 y el 2001, donde produjo la mayoría de sus películas, sin embargo, nunca fueron producciones muy costosas, de hecho, una de las más caras, y que de acuerdo a la crítica, es una de las peores películas de la historia, es Battlefield, un filme en el que actuó John Travolta y cuyo presupuesto fue de 73 millones de dólares y apenas recaudó 29.7 millones. ¿A qué vamos con esto? Alcalde, no nos quiera ver la cara ni vender piñas, nadie le cree que un productor americano va a gastar hasta 500 millones de dólares en una película, no hay locaciones, no hay modo, y sobre todo, ni siquiera es un productor que tenga ese historial, y tiene 12 años haciendo solamente dos películas, siendo la última hace cuatro años, deje de verle la cara a los mazatlecos por favor; ah y cuando se vaya de viajecito pagado con nuestros impuestos, pues diga la verdad, que se va a pasear y punto, al menos en eso sea honesto.

Un respiro

A Jesús Estrada Ferreiro un Juez le concedió tiempo de ventaja para que prepare bien su caso frente al Juicio Político, y es que el proceso se paró en lo que se revisa a fondo un amparo presentado por el Alcalde. De acuerdo a la Ley, el proceso de Juicio Político se aplazará mínimo un mes. Era de esperarse que Estrada Ferreiro se sacara algo así de la manga, pues siendo abogado conoce los vacíos legales en los que puede arroparse. No sería sorpresa que el Alcalde alargara el proceso hasta estirar la Ley lo más que se pueda, capaz y termina su administración en tiempo y forma con puros amparos.

Miradas que matan

El Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro se ha convertido en el pariente incómodo de la administración pública, aunque él tampoco se ve muy gozoso de acudir a los eventos. En la colocación de la primera piedra de la remodelación del aeropuerto culichi, llegó tarde y lo pasaron directamente al presidium ya que estaba empezado el evento. Primero fue acogido por el Secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel, y quien le cedió espacio para que se sentara junto al Gobernador Rubén Rocha Moya que ya tenía cara larga en cuanto vio al munícipe. Después de secretearse Rocha se echó a reír, pero no se apreció así de Estrada Ferreiro que después de eso pasó al último puesto en el podio para tener un semblante incómodo y postura de ya querer salir de ahí. Todo esto mientras hablaba el director del aeropuerto. Desde el juicio político, Estrada poco se deja ver en los eventos del Gobernador, pero en los últimos días la cosa se ve más tensa. ¿Qué es lo que pasa entre ellos? Es algo que sólo el dúo dinámico sabe. Lo que está claro es que no es una relación que se espere de dos políticos emanados del mismo partido, no así del mismo movimiento.

Ahí vamos de nuevo

Cuando parecía que la pandemia estaba llegando a su fin con menos de 200 casos activos de Covid-19 en la entidad, el semáforo epidemiológico verde por más de tres meses consecutivos y el visto bueno del Gobernador, Rubén Rocha Moya para dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos... volvemos como al principio. La nueva Hepatitis aguda infantil aún de origen desconocido ya nos está poniendo de los pelos de punta porque al parecer nadie sabe a qué nos estamos enfrentando, si se contagia por aire, por los alimentos o condiciones insalubres. Y como no se conoce no hay indicaciones para evitar que los menores enfermen. Lo único que ha comentado el nuevo Secretario de Salud, Cuitláhuac González es seguir con el cubrebocas y lavado constante de manos. Mientras tanto no hay un plan estratégico para las escuelas de nivel básico que es donde se concentran los menores de 15 años que es grupo a quienes afecta esta nueva enfermedad. Aunque el caso de la menor internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa no se ha confirmado en Hepatitis Aguda Infantil su estado de salud es muy grave. Esperamos que esta situación no se vuelva una epidemia y que el sistema de salud tenga las herramientas, personal y condiciones adecuadas para atender a los menos al igual que la información clara, oportuna y veraz de la situación actual.

La memoria corta

dentro de la política

Por cierto que se nos andaba olvidando la última de “El Morrín”. El dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres no descartó la posibilidad de entablar una alianza con el PAS para las elecciones de 2024. A esto se suma que desde semanas atrás ha declarado en favor de su líder moral Héctor Melesio Cuén Ojeda, de quien asegura que fue ninguneado y dejado a un lado en la toma de decisiones del Gobierno estatal, siempre refiriéndose a él como la voz de la razón en la administración estatal. En su habitual conferencia, Torres Félix señaló que el Gobernador Rocha aprovechó el asesinato del Periodista Luis Enrique Ramírez para removerlo como Secretario por la demanda que tenía contra el comunicador. Parece que al ex Alcalde priista se le olvidó cuando en el pasado proceso electoral acusaba a Cuén de ser un cacique de la UAS, e inclusive fue a grabar un video en las instalaciones de CU para hablar del tema, sin embargo, no se le permitió terminarlo. También habló de la misma alianza Morena-PAS en sus conferencias como candidato a la gubernatura. Tan cortas son las memorias de los políticos que antes de que se diera esta alianza, Torres Félix había manifestado su respeto al líder del PAS que en ese momento también se dijo interesado por entablar una alianza Movimiento Ciudadano-PAS, siempre y cuando sea el candidato a la gubernatura y no Cuén. Anécdotas del pasado pero seamos honestos a cualquier partido por más chico que parezca le interesará entablar relaciones con el PAS, por su estructura. La decisión de Rocha de no buscar una salida digna para Hécor Melesio Cuén del gabinete aún no se ha cuantificado, y creemos que no saldrá barata.

