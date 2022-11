Dijo que el asesinato de Francisco I Madero deja una lección de cómo se comportan los opositores al régimen. De cómo los de arriba, los oligarcas, la mayoría de la prensa, los intelectuales acomodaticios y los políticos corruptos, “suelen ser amigos de mentira y enemigos de verdad”.

De desfiles

revolucionarios

Que alguien le diga al Presidente Andrés Manuel López Obrador que México ya cambió, ¿a poco él mismo no es ejemplo de ello?

Si bien es cierto que la conmemoración de los 112 años de nuestra Revolución mexicana es también para recordar a los héroes que la ejecutaron, señor hace, fue hace 112 años.

Y es que el dirigente nacional no desaprovechó el desfile revolucionario para irse con todo contra la oposición.

Dijo que el asesinato de Francisco I Madero deja una lección de cómo se comportan los opositores al régimen. De cómo los de arriba, los oligarcas, la mayoría de la prensa, los intelectuales acomodaticios y los políticos corruptos, “suelen ser amigos de mentira y enemigos de verdad”.

No, estimado lector, no es un discurso del libro de texto gratuito, es el Presidente en sus añejos discursos, enredado en su verborrea de héroes y villanos, de colores blancos y negros, sin grises. Y eso que no mencionamos que también la agarró contra Porfirio Díaz.

Esperábamos un discurso de un verdadero hombre de Estado, actual, innovador, pero creo que a estas alturas es pedirle peras al olmo.