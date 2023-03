Lo que son las cosas, el lunes cual si estuviera en el Árbol de la noche triste, el Rector lanzaba consignas hacia la luna de que él no iba a ser en la historia el Rector que se dejaba pisotear, que iba ser juzgado como quien no supo defender a la Universidad, ayer la sonrisa no podía borrarse de su rostro.

Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

El Santo, El Cavernario...

Pues que ayer la Universidad Autónoma de Sinaloa le pegó tremendo susto a los legisladores del Congreso local que aprobaron la Ley General de Educación Superior al anunciar de manera triunfal, la verdad sí, solo faltaron las cornetas que consiguió la suspensión definitiva ante las gestiones del Congreso del Estado que, de acuerdo a la propia UAS, ponen en riesgo la autonomía de la institución. Según las autoridades universitarias, el Juzgado Federal Primero de Distrito otorgó la suspensión definitiva a la UAS contra la Ley General de Educación Superior, aprobada por el Congreso local el pasado mes de febrero. Ups, ahora sí que mete en un brete al Legislativo local, pero aclaremos que la suspensión definitiva no representa el cierre de la batalla legal de la UAS contra lo establecido. Pero por lo pronto, sin ser definitivo de ninguna manera, la Ley General de Educación Superior no será aplicada en la UAS hasta que el juzgado resuelva.

La sonrisa del Rector

Lo que son las cosas, el lunes cual si estuviera en el Árbol de la noche triste, el Rector lanzaba consignas hacia la luna de que él no iba a ser en la historia el Rector que se dejaba pisotear, que iba ser juzgado como quien no supo defender a la Universidad, ayer la sonrisa no podía borrarse de su rostro. El símbolo del teatro son una máscara sonriente y otra llorando, y ni más ni menos lo que pasa con el dirigente de la Casa Rosalina. Y optó por la “cachetada” con guante blanco, dijo que está dispuesto a entablar el diálogo con el Legislativo, sí, al Congreso que un día antes había acusado de cerrazón. Esta frase quedará como una joya en esta feria de las vanidades. “Seguros de que nos asisten la razón y el derecho, hoy nos reiteramos abiertos al diálogo, a la negociación y al cambio, todo sobre bases de respeto, de escucha activa y buena voluntad (...) soy un convencido de que aún estamos a tiempo de recuperar el valor de la civilidad, del buen entendimiento y de la cultura de la paz”. Bonitas palabras, sin duda, como si dijera eso de “que todavía tiene uvas la mano que se ofrece”.

Como gato bocarriba

Y en el Congreso la noticia sobre la suspensión definitiva que le otorgaron a la UAS contra la Ley de Educación Superior cayó como bomba en el Congreso tanto que se voltearon las tortillas y ahora serán los diputados quienes interpondrán un recurso de revisión. “No hay nada resuelto aún, esto es en el aspecto legal”, gritaba a quien lo quisiera escuchar el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Dijo que en el Congreso sostienen que la universidad no tiene interés jurídico y que la van a perder. Por su parte, los legisladores del PAS, quienes votaron en contra de la ley de marras, andan cuestionando si el Congreso se va a atrever a incurrir en el desacato, ya sabe lector en esto de los amparos, suspensiones, todos son triunfalistas o se desbocan. Pero la palabra desacato ya recorre las curules del recinto legislativo. Mientras tanto, el recurso del Congreso será interpuesto en el Colegiado con sede en Mazatlán. Y por fin Feliciano dijo lo que siempre debió haber dicho: hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permite a las entidades agregar disposiciones en leyes armonizadas de leyes generales. Y ese es un asunto toral y de ahí viene la violación o no de la autonomía universitaria, cuestión de leyes que se ha visto revolcada por la política. Y lo sabemos, y prueba de ello han sido las pasadas lecturas, a los Congresos locales no les gusta mucho que la Corte les dé órdenes y mira, ahora es al revés, pero por ahí deberían haber empezado. Feliciano Castro Meléndrez, por ahorita tiene que sufrir que le propinen doble knockout, o sea dos en menos de una semana. Vale más que escoja bien al legislador que le va a hacer segunda en eso de realizar declaraciones contra la UAS, PAS, Cuén y el Rector, siempre levantan las mano cartuchos muy quemados o que de plano no ayudan a la causa.

El regreso

Aunque estaba ya previsto, ayer diputadas y diputados del Congreso local aprobaron el nombramiento de Francisco Javier Luna Beltrán, como Árbitro Representante del Gobierno del Estado ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. Como se sabe, la propuesta se comunicó al Congreso del Estado a través del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien mediante oficio explicó la propuesta que no encontró ninguna objeción ya que después de la lectura el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ricardo Madrid Pérez, sometió a votación el nombramiento, el cual fue aprobado por unanimidad. Una figura rutilante de la vieja guardia política, Luna Beltrán fue Secretario de Educación Pública y Cultura a inicios de la administración del ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla; luego Diputado local en el Congreso del Estado de 2007 a 2010, en donde fue presidente de la Gran Comisión, lo que ahora es la Junta de Coordinación Política.

Y los jóvenes llegan

Y qué tal con el joven Leobardo Gallardo Beltrán, quien de haber sido Secretario del Ayuntamiento, fue nombrado Magistrado de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa. Con la salida del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y con la llegada de Gámez Mendívil a la Presidencia Municipal, Gallardo Beltrán fue nombrado Secretario del Ayuntamiento, cargo que desempeñó hasta enero del 2023. Es una persona joven pero que desde 2017 ya ha ocupado varios cargos en el servicio público.

La tragedia