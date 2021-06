“Los empresarios consideraron la intención como un atentado a la democracia y de pasada también rechazaron la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte”.

Cada quien su verdad

Los empresarios tienen su parte de verdad, a lo mejor no son las formas, pero nadie puede negar que los mentados legisladores nos cuestan muchísimos millones de pesos para que vayan a levantar el dedo.

¿Y el Covid-19?

Pero no podemos obviar que finalmente Ordaz Coppel tiene la pesada responsabilidad de tomar decisiones, si los casos bajan y se controla el número de contagios, todos le aplaudirán, pero si siguen apareciendo casos más de uno le reclamará.

Ante el repunte de contagios, no hay que ser genios para entender que la causa fue el proceso electoral y las miles de personas que nos movimos para participar.

El pasado viernes, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel fue claro, no habrá cierres ni cambios en la apertura y reactivación económica a causa del incremento de casos por Covid-19, al menos por el Gobierno del Estado.

Lluvia y basura

En Sinaloa deseamos mucho las lluvias, las quisimos y necesitamos tanto que incluso se tuvo que hacer un programa de bombardeo de lluvias, pero como es costumbre esperamos que llueva y se solucionen los problemas dejando de lado lo que corresponde a la ciudadanía.

Con eso nos referimos a la enorme cantidad de basura que se encuentra en las calles, a los asentamientos irregulares en las laderas inestables de cerros o al estar eliminando espacios como cerros urbanos para construcciones que cubran necesidades humanas, que después provocan derrumbes o inundaciones.

Los ríos ahora se encuentran secos y las lluvias apenas iniciaron, también la temporada de huracanes, pero mientras no hubo agua corriendo debió haber una conciencia en conjunto de la cantidad de basura que se dejaba ver los espacios secos, y que después la lluvia arrastra hasta los cuerpos de agua.

El atlas de riesgo actualizado en la ciudad de Culiacán, por ejemplo, muestra espacios en los que no es correcto construir, pero ¿qué pasa cuando los permisos ya se dieron? cuando ya existe un Villas del Río o un Valle Alto en Culiacán, todo eso se pensaba antes, no después de la tragedia, que cuando no es sequía es inundación o ambas.

Y Mazatlán está en las mismas condiciones, con un crecimiento desmesurado y con escasa supervisión municipal, los permisos para construir torres de departamentos se dan hasta en los cerros.