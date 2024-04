No atienden entrevistas con el argumento que todo lo que pueden decir, probablemente será dado a malas interpretaciones. ¿Será porque conocen que no han realizado su labor y prefieren mantenerse en el anonimato? ¿Por qué rechazar a la transparencia u omitir la información, cuando es ese su trabajo el que tienen que cumplir?

El otro lado del bodegazo

El asunto de la comercialización de maíz al fin reventó, resulta que varios agricultores fueron al Gobierno de Sinaloa para conversar con el Gobernador Rubén Rocha Moya pues, lo pactado para el precio base por tonelada de maíz les parece poco, y el Mandatario no les recibió.

Entonces el grupo de despechados agricultores tomaron en la autopista la caseta de Costa Rica, ubicada en la salida sur de Culiacán, para ver si así consiguen que los consideren en las mesas de toma de decisión para el tema de la comercialización de granos.

Los manifestantes habían advertido que ahí se quedarían tapando de manera parcial la caseta de cobro de la autopista Culiacán-Mazatlán, pues “solamente” se les está bloqueando el paso a transportistas, sin embargo, luego de unas horas de bloqueo se dispersaron ya por la noche.

Pero esta manifestación se pretende activar este martes en la región del centro-norte y norte del estado, tapando más casetas.

Y seguramente solo es el inicio de una larga lista de acontecimientos que ocurrirán en relación a la comercialización de maíz este año.

El año pasado los agricultores dieron muestra de que pueden aguantar varios días reteniendo espacios: retuvieron casetas, el Aeropuerto Internacional de Culiacán, instalaciones de Pemex, pero ese movimiento no les valió para nada, pues el año pasado no se concretó subir el precio del maíz ni un centavo a pesar de expresar su inconformidad. Vale recordar que el año pasado se quedaron fuera del esquema los agricultores grandes y medianos, y este año el esquema es parejo para todos aunque tiene sus bemoles: considera un tipo de cambio optimista y no se les pagará de un jalón sino de manera compuesta.

A ver cómo les va porque este año el precio de mercado está por suelos y no hay manera de arrimarse siquiera al precio del año pasado.