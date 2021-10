Maestros denunciaron a Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, por no respetar sus derechos laborales. Ahora con el regreso a clases presenciales de los estudiantes, le está exigiendo a los maestros su renuncia si no pueden volver a las aulas, así, a la mala, y mes y medio antes de terminar el semestre.

Flora Emilia va para Pesca

G raciela Domínguez Nava no será la única integrante de la pasada Legislatura en irse a un alto cargo en la siguiente administración estatal, ya que la legisladora mazatleca Flor Emilia Guerra Mena también lo hará, mientras que la primera será titular de Educación, la segunda de Pesca.

Tiradores para la Fiscalía

Melquiades Cervantes y José Luis Polo Palafox admitieron que traen una campaña cuya gira culminó ayer martes en Culiacán, con un gran cierre en el restorán pasista por excelencia, Casa María, con un salón privado retacado de medios de comunicación, muchos de los cuales no sabemos desde cuándo andan en línea.

El chiste es que este cierre, donde aprovecharon para tomarse fotos, videos y toda la cosa, fue para terminar con esta campaña de candidatear a Polo Palafox como el próximo Fiscal General del Estado, pese a que el Gobernador electo Rubén Rocha Moya ya dijo que hay muchas posibilidades de que ese cargo sea ocupado por una mujer.

Y la mujer, todos sabemos, es la “jueza de hierro”, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Hicieron un escándalo y Palafox trae un discurso bien acomodadito, de no golpeteo, bueno, a veces de pronto sí le soltaba un derechazo al ex Fiscal Juan José Ríos Estavillo, pero sobre todo de una propuesta con 10 ejes que no explicó.

Dijo que la dará a conocer después, y de los que dijo, en caso de no cumplir en su primer año, renunciaría.

Coincidimos con lo que dijo Leonel Aguirre Meza, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, y la urgencia porque la Fiscalía cambie no nada más de dirigente, sino de actitud, de voluntad y de trabajo profesional y ético para echar a andar la maquinaria como debe ser.

¿Tendrá todo eso Polo Palafox?