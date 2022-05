Pero “El Químico” no se detuvo ahí, la adrenalina es lo suyo y se acaba de echar en la espalda el único enemigo que quizás no podía darse el lujo de tener en contra: su ex pareja.

Adrenalina

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, se ha caracterizado por su debilidad por la fiesta, los lujos y los viajes, pero también es famoso por su afición a coleccionar enemigos. Los tiene de todos los calibres, su principal legado será un reguero de cadáveres políticos, entre los que se encuentran sus compañeros originales que lo llevaron al poder, los funcionarios que le ayudaron en su primera administración, y hasta amigos y familiares, todos ellos expulsados del paraíso de la administración municipal. A ellos se suman los aliados del Partido Sinaloense, el partido que le brindó sus siglas y su infraestructura para que se reeligiera, porque en Morena, él solo, se había cerrado las puertas. También con el Gobierno estatal morenista salió mal, fue el único que se atrevió a desafiar la candidatura del actual Gobernador, Rubén Rocha Moya; así que por esos rumbos también tiene enemigos gratuitos. Pero “El Químico” no se detuvo ahí, la adrenalina es lo suyo y se acaba de echar en la espalda el único enemigo que quizás no podía darse el lujo de tener en contra: su ex pareja.

Enemigo íntimo

Después de meses de una relación sentimental rota, el Alcalde mazatleco decidió echar del DIF municipal a Gabriela Peña Chico, la mujer que lo acompañó en la campaña electoral original que lo llevó al poder. Durante meses, Peña Chico permaneció en la presidencia del DIF, aunque su relación con “El Químico” se había deteriorado, como en una especie de acuerdo que le permitía a ella disfrutar un poco de las mieles del poder. Peña Chico perdió el poder y perdió el amor, dos cosas a las que a nadie le resulta fácil renunciar. Y nomás vale recordar: pocas personas saben tanto del Alcalde como Gabriela Peña Chico.

¿Y el trabajo de impacto?

Qué paradójico que las ahora titulares de la Secretaría de las Mujeres se quejaron tanto sobre vestirse de color naranja cada mes y salir a la calle a manifestarse contra la violencia, señalando que eso no cambiaba la situación. Por supuesto que se pueden decir muchas cosas desde el activismo, pero llegar a una posición como la que ocupa Teresa Guerra Ochoa de titular de una secretaría tan importante como la de las Mujeres y que se repliquen las conductas que cuestionó, deja mucho a desear. Se dijo en diferentes ocasiones que el actuar no era sólo ponerse en contra de algo, sino solucionarlo, lo que se vio este 25 con el personal de la Semujeres vestido de naranja y repartiendo volantes, no se ve mucho como trabajo de impacto. No se está en contra de que se realicen estos actos, siempre y cuando se acompañen de otras acciones, pero viendo que en Sinaloa la violencia familiar sólo sube, si hace que nos cuestionemos sobre la distancia entre lo que se prometió que se lograría y lo que hay.

El INE ante la violencia electoral

Con unas próximas elecciones a la Gubernatura en puerta en 6 estados, el Consejero del INE, Ciro Morayma dice que ya está todo listo y que se espera una jornada democrática, a pesar de los señalamientos de incidentes violentos en algunas entidades. Ante los antecedentes de la intervención del crimen organizado en anteriores procesos electorales, el Consejero dijo que eso le corresponde a las autoridades de seguridad y que ellos nada más se encargan de lo administrativo. El Senador Mario Zamora hace unos días recalcó esta situación, que se ha presentado en diversas ocasiones y hasta hizo una petición para que se hiciera un exhorto al Gobierno federal y al INE para garantizar el derecho al voto en la jornada electoral del próximo 5 de junio. Y pues todos recordamos lo que pasó en la pasada elección en Sinaloa donde hubo secuestros a operadores electorales, robo de urnas y amenazas sin que nadie fuera detenido. El Consejero dijo que pues ellos instalan casillas, cuentan, votos, pero eso de andar velando por la seguridad no es asunto del INE.

Acorralado

Jesús Estrada Ferreiro está siendo atacado por todos los flancos, a la par del Juicio Político que se cocina en su contra se presentaron denuncias por la vía penal desde la Auditoria Superior del Estado contra la administración que encabeza por posibles actos de corrupción. Son dos las denuncias contra el Ayuntamiento de Culiacán en las se sostiene que hubo un manejo irregular de recursos públicos para la compra de productos. Tal vez me equivoco al sugerir inocencia del Alcalde, pero es que desde que empezó su administración se ha enfocado a tres cosas, el metrobus, legislar desde el ejecutivo, y discutir con quien lo cuestione, por lo que le ha pasado de noche el uso de recursos en su administración. Bien, la responsabilidad de este uso irregular de recursos, si es que se comprueba, puede no ser del Presidente Municipal pero sí de algún Director o Secretario que haya aprovechado la poca capacidad del Alcalde para estar al tanto de varias gestiones a la vez. Pero bueno, sólo el tiempo lo dirá.

