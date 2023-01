La verdad es que desde un principio el caso Estrada Ferreiro olía mal, y huele mal ahora, pero el ex Alcalde debe admitir que cometió errores en su administración que lo llevaron a ser un actor con el que el partido Morena ya no estuvo interesado en trabajar.

El aferrado

A cualquiera le daría pena admitir que no le contestan las llamadas, los mensajes de texto o los recados que manda con amigos en común, pero al parecer a Estrada Ferreiro le parece buena idea andarlo divulgando.

El ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro hizo pública una carta enviada al Gobernador Rubén Rocha Moya en la que expone que ha intentado tener comunicación con el Mandatario estatal pero este no le responde ni los mensajes.

El miedo de salir... ni para ir a las escuelas

Más de 100 escuelas contabilizó ayer la Secretaría de Educación con ausentismo por el miedo a que se presente otro “Jueves Negro” estatal. Estos planteles que hasta el martes no habían regresado de la vacaciones decembrinas son principalmente en la sindicatura de Jesús María y pueblos vecinos, donde fue el epicentro del operativo para detener a Ovidio Guzmán López .

Se lo quieren llevar a EU, pero no lo dicen

Aunque no mencionó que les urge que les mande en breve a Ovidio Guzmán López , el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar , hizo énfasis en que los dos países trabajan para que haya más extradiciones de aquí para allá, porque no creo que estén interesados en que nos manden a Genaro Garçía Luna , por ejemplo.

Quieren la cabeza del ‘invisible’

Como hilo de media se fue Óner Lazcano López, dirigente del PRD Sinaloa con sus declaraciones sobre lo sucedido desde el “Jueves Negro” del 5 de enero.

Primero dijo que lo que está sucediendo es la prueba de que estamos en un Estado fallido, que ya ni en nuestras casa estamos seguros, cuando el mismo gobierno admite de facto que ya no te da la seguridad, que te quedes en tu casa.

Y eso fue lo lamentable, escuchar a las mismas autoridades tener como única salida el pedirle a los ciudadanos que se resguardaran en sus casas.

Y ya encarrerado, el líder del partido del sol azteca pidió la destitución inmediata del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega, de quien dijo que carece de toda credibilidad ante los hechos violentos.

Bueno, el PRD tampoco es que haya descubierto el “hilo negro” al pedir la cabeza de ese funcionario, si Álvarez Ortega no pinta en ningún momento de la vida de este estado. Si cuando hay crisis, ya no de este tamaño, sino en ocasiones menores, no es capaz de alzar la voz, como si lo hacen otros activistas de Derechos Humanos.

Y en estos momentos sí le urge a los sinaloenses voces que nos digan qué es lo que pasó, hasta dónde llegó ese “Jueves Negro” en cuanto a abusos a las derechos humanos de los sinaloenses.