Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Y es que ahora sí andan abrazando a la gente, ahora sí andan caminando entre calles polvorientas, pisando agua, saltando cercos, acariciando animales, cargando bebés, todo con tal de convencer y muchos con tal de seguir con el hueso político.

Con tal de ganar el voto

Un ejemplo

Paloma Sánchez Ramos como que no dimensiona la responsabilidad que es ser candidata al Senado de la República, que anda adoptando un discurso simplista.

No es novedad que los partidos políticos basen sus comentarios públicos en echarle tierra a la competencia y no proponer de manera seria, pero al ser Paloma una política joven y fresca uno esperaría más propuesta de ella. Pero no, todavía ni bien arranca la campaña y ya parece que no pinta la ex Diputada federal.

Ahora en su gira por Navolato, Cosalá y Eldorado dijo que Morena eran los malos y ellos los buenos, así con esas palabras para dirigirse al pueblo al que le pide el voto. Como si el discurso se lo hubiese escrito un niño de primaria.

Según es Batman o ¿de qué se trata?, diría el Estrada Ferreiro.

No hay nada más fantoche que un político que sea condescendiente con su electorado, y pues le tiene que meter más garra Paloma Sánchez si quiere agarrar al menos el tercer lugar para alcanzar asiento en el Senado.

Si no le aprieta en las próximas semanas, o se luce en los debates, la candidata será recordada muy muy mal, como la desgastada carrilla de la diputada “soy pluri” o la de que no se supo los municipios.