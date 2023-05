El Diputado Feliciano Castro Meléndrez estuvo ayer en Mazatlán, y rechazó que estas audiencias que se han postergado en el caso de “El Químico” sea por apostarle a la impunidad.

La justicia viene en burro

Y lo volvieron a hacer, otra audiencia más en el caso del ex Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez, esta vez no se pudo llevar a cabo la formulación de imputación a los integrantes del gabinete de “El Químico”.

Recordemos que en el caso de compra de luminarias la empresa Azteca Lighting, no solo está señalado el ex Presidente Municipal, sino sus ex colaboradores, Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas Municipales; Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex coordinador de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; y José David Ibarra Olmeda, ex director de Servicios Públicos.

Sin embargo, al igual que en la primera parte de esta audiencia, no asistió uno de los abogados particulares de los imputados, concretamente el de José David Ibarra Olmeda, presuntamente por tener otra audiencia en Tijuana.

El juez ya de plano advirtió que en la próxima audiencia estará presente un defensor público en caso de que nuevamente falte el particular.

Esta telenovela chorizón no tiene para cuándo acabar, porque no se analiza ni discute nada sólo postergan y difieren cada audiencia.