“No sabemos cuál es la mano que mece la cuna en las declaraciones del candidato Morena-PAS, pero Rocha Moya debería reconocer que hay pleitos innecesarios y fuegos que no deben andarse atizando”.

Los guardaespaldas

Reciclaje de principios

A Mario Zamora Gastélum no le bastó apropiarse de los principios de Morena en el debate de candidatos y candidatas a la Gubernatura de Sinaloa, al mencionar el no robar, no mentir y no traicionar entre sus participaciones, algo que ni Rubén Rocha Moya hizo.

Al parecer esta ya es una estrategia adoptada por el candidato de Va por Sinaloa, formada por el PAN, PRI y PRD, pues el miércoles aseguró que si el Presidente de México y máximo líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, votara en Sinaloa, lo haría por él y no por el candidato de Morena y el PAS.

Zamora Gastélum anteriormente también había celebrado que morenistas se fueran con Va por Sinaloa en la campaña, sin embargo, los perfiles que presumió, como el de Sandra Martos Lara que se desempeñó como la Síndica Procuradora en Culiacán, no son puramente de Morena, sino del ahora extinto Partido Encuentro Social, que en su momento mantuvo una alianza con Morena.

Si esta estrategia es buena o mala se sabrá el 6 de junio, el asunto es que Zamora no se conforma con su propia campaña, está dispuesto a arrebatarle su campaña a los morenistas.