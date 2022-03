Ricardo Madrid Uriarte, el nuevo dirigente del SNTE Sección 53 se lava las manos, cuando afirma con mucha seguridad que el sindicato no tiene nada que ver con el fideicomiso que investiga la Auditoría Superior del Estado.

Se pone el huarache antes de espinarse

El nuevo dirigente del SNTE 53, Ricardo Madrid Uriarte, aún no ha tomado protesta y ya dejó las cosas bien claras: “Con el sindicato todo, sin el sindicato nada”.

El grito de alerta fue un aviso para el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava.

El viernes se llevó a cabo la elección para renovar la dirigencia de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, proceso en el que resultó electo el candidato de la planilla naranja, Ricardo Madrid Uriarte.

El nuevo líder magisterial ya mencionó que la dirigencia anterior tuvo algunas diferencias con las autoridades que terminaron en manifestaciones y plantones, dejando entrever que si no se acoplan a su forma de trabajo, pueden repetirse esos actos.

Y es que Madrid Uriarte ya conoce la forma en que trabaja el sindicato, si no les dan lo que piden cierran las escuelas y revientan el Palacio de Gobierno o el Istesssin, esa fue la técnica de Fernando Sandoval y los anteriores dirigentes.

Sabe bien cómo está la movida dentro del sindicato porque en el periodo anterior fue Secretario de Finanzas, por eso se está adelantando a dar declaraciones del fideicomiso que ya investiga la ASE.



Se lava las manos

Dice que ese dinero no lo tocó el sindicato y no es a él al que tienen que auditar porque asegura que el sindicato no maneja ese fideicomiso.

Seguramente los maestros se han de estar preguntando: ¿si no es el sindicato, entonces quién nos va a responder?

El nuevo líder no ha empezado y ya anda muy bravo, está muy confiado por su triunfo pero lo que no sabe es que los más de 7 mil maestros activos y jubilados que votaron por la oposición se le pueden salir del carril, por ahí se escucha la formación de otro sindicato.

En una de esas se le voltean todos y se queda viendo como el chinito, porque esa cuota sindical que se le iría de las manos sería un golpe muy duro.

Lo que hay que mencionar es que en estas elecciones se dejó ver que el 30 por ciento de los agremiados ya no está con el sindicato, el lema de “unidad” que tanto pregonaban parece que ya no es tal.



Eterna cuesta de enero

Llegamos a marzo y al parecer la cuesta de enero parece extenderse, al menos así lo consideran comerciantes y locatarios del Centro de Culiacán, quienes lamentan que las ventas en febrero se cayeron un 40 por ciento.

El comercio del primer cuadro tenía grandes expectativas para las celebraciones del Día del Amor y la Amistad pero no se logró el cometido, pues acusaron al Ayuntamiento, precisamente el Departamento de Mercados y Comercios en la Vía Pública, de permitir que se instalaran vendedores ambulantes que no estaban regulados, lo que provocó una competencia desleal y que no se tuviera una reactivación económica tras haber sufrido la cuesta de enero.

Cuando uno anda por el primer cuadro de la ciudad, sobre todo alrededor del Mercado Garmendia, se puede ver que es necesario el reordenamiento urbano que ha anunciado la administración de Jesús Estrada Ferreiro, pero esperemos que se haga de una manera civilizada y sin confrontaciones, los tiempos que se vienen al parecer no son nada buenos en lo económico.



La pandemia y los dos años de infierno

Ayer se cumplieron dos años de que se dio a conocer el primer caso de Covid-19 en México.

Ya son dos años de sufrimiento y aunque de alguna manera hemos aprendido a vivir con la pandemia encima, no dejamos de horrorizarnos siempre que conocemos de algún familiar, amigo o conocido que cae presa de este virus y muere o queda dañado, aun y con las vacunas que afortunadamente al parecer el plan ha ido avanzando y los biológicos están haciendo su trabajo.

La pandemia ha dejado un mundo de lecciones, muchas aprendidas, otras no tanto, como lo que estamos viendo en el Carnaval de Mazatlán, la fiesta más importante y que para muchos no debió llevarse a cabo; las imágenes lo dicen todo. Y ¿qué se podía esperar? es un Carnaval.

La pandemia en un país que ya contabilizó más de 5 millones de casos de Covid-19 y más de 300 mil personas fallecidas. Los números son fríos y la estela de muertos a nivel mundial sigue.

Vivimos en estos momentos en una dudosa “nueva normalidad” donde lo mismo nos dicen que han bajado los contagios, y otro día que tienen que hacer un ajuste y resulta que se dispararon.

Esperemos que la gran fiesta mazatleca no traiga una quinta ola sinaloense, como lo profetizó el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el principal opositor al zafarrancho carnavalero.

Pero si a alguien se le olvida lo que se ha vivido con el Covid-19, que le pregunten a los médicos y doctoras, enfermeras y enfermeros, afanadores, conductores de ambulancias, en fin a todos los trabajadores de salud que se toparon de frente con el infierno.



Alista Quirino la paella

Que puede ser esta misma semana e incluso hoy mismo que el ex Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se convierta oficialmente en Embajador de México en España, según la Senadora, Imelda Castro Castro.

Como sabemos, el jueves llegó a la Cámara Alta la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para el nombramiento.

De acuerdo a la Senadora, todo es ya mero trámite, ya que lo más complicado fue lo del beneplácito que tenía que otorgar España, pero eso ya se dio.

Según esto, el PRI ya adelantó que no aprobará la propuesta para que Quirino Ordaz sea Embajador, pero la legisladora de Morena subrayó que su partido apoyará la propuesta del Mandatario federal, pero además también lo harán los aliados e incluso los senadores del PAN.

¿O sea que este arroz con azafrán ya se coció?



Carnaval de la 4T

El paso de la 4T por el Carnaval de Mazatlán dejará su historia, cosas buenas y malas se sumarán a la leyenda de la gran fiesta mazatleca.

Los amantes de las fiestas carnestolendas agradecerán por siempre que el Carnaval de Mazatlán 2022, por lo menos se haya hecho, aunque si le rascamos tantito a la fiesta nos encontramos con un montón de “detalles” que atentan en contra de la tradición carnavalera.

Uno de ellos, quizá el más grave de esta edición, ocurrió durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales Ivanna I, cuando el poeta ganador del Premio Clemencia Isaura, Margarito Cuellar, se disponía a coronarla, pero se le adelantó el director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo.

En un imperdonable acto de protagonismo puro, Tostado Quevedo, coronó a Ivanna, aunque en las fotos oficiales parece que lo hace junto al poeta.

La pregunta es ¿qué diablos hace ahí el funcionario? cuando la tradición marca que es el poeta, en su calidad de artista premiado, el que debe de gozar de ese privilegio.

Otro de los detalles que no gustó a los entendidos en la materia es la contratación de una cantante como Gloria Trevi para la coronación de la Reina Infantil, un evento que debería ser eminentemente “blanco” y que la cantante, deschongada y arrabalera, convirtió en un show de malas palabras y dobles sentidos.