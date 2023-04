El Gobernador Rubén Rocha Moya está desfigurado por el asunto del sector agrícola, el no amarrar el precio de garantía del trigo y maíz le está quitando el sueño. Al Gobernador se le ve ocupado y preocupado pues el tema no es para menos. Desde hace al menos dos semanas la presión ha aumentado en la espalda del Mandatario estatal, y es que el descontento del sector agrícola puede costarle relaciones y formarse manifestaciones en todo el estado.

El vaivén

Pues no será persecución política pero se nos hace que se anda riendo solo. El que no se ríe es El Maestro porque sus actos del pasado ya alcanzaron a su familia y ahora tendrá que hacerse responsable ante la ley.

Problemas viejos, manifestaciones nuevas

Ahora cada lunes de conferencia Semanera se ha vuelto una pasarela de manifestaciones por la explanada o el patio del Palacio de Gobierno; ayer fueron tres protestas, pero de problemas ya añejos, los trabajadores de salud y sus cuestiones laborales, lo de los policías jubilados con su exigencia de la homologación de salarios, y los que exigen viviendas dignas.

No desestimamos, ni mucho menos ninguneamos a los sectores que están inconformes porque no les cumplen sus demandas, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? que no hay en este gobierno quién dialogue y termine con estos problemas añejos, porque ya se está llegando a afectar a terceros, ayer un verdadero caos vial ocasionó una de las manifestaciones en las calles aledañas al Palacio de Gobierno. Urge que se pongan ya a dialogar e informen de cómo va la solución a esos problemas.