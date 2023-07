Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Y es que ese es precisamente el discurso que enarbolan las autoridades universitarias, las cuales se encuentran en la palestra señalados de operaciones a sobreprecio, operaciones fracturadas para eludir procesos de licitación, sin actas del Comité de Compras que las justifiquen y con empresas que tienen relación con empleados de la propia institución o la familia Cuén Ojeda.

La UAS como rehén

En esta ocasión, el actual Rector se acompañará del ex Rector Juan Eulogio Guerra y el comité de adquisiciones, entre ellos, y con amparo en mano, el hijo del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda .

Este México y su surrealismo

Desde el “estamos de vacaciones” que dio la Consejería Jurídica de Presidencia al INE para no recibir notificaciones en relación a medidas cautelares para el Presidente, hasta la creación de una sección especial en la conferencia mañanera para poder seguir hablando titulada “No lo digo yo”, la política nacional nuestra continúa en las mismas desde hace décadas: circo y mitote, violaciones a la ley, acusaciones y todo lo que se le pueda ocurrir.

Este país tiene serios, pero serios problemas de inseguridad, falta de medicamentos, inflación, y otros tantos que se deberían de atender de urgencias, y mire, al Presidente Andrés Manuel López Obrador anda más enojado porque el INE trató de silenciarlo para que ya no hablará de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Y es que parece que Gálvez sí vino a moverle el tapete al Presidente y a su Cuarta Transformación, y no hablamos de posibilidades o no de ser candidata a la Presidencia o de incluso si llega o no a ganar, no, hablamos de la actualidad, donde la Senadora panista sí le ha competido a López Obrador al menos en reflectores y en estar en la agenda, pues el propio AMLO la ha puesto y mantenido en el candelero político y le ha dado más publicidad que cualquier campaña adelantada de sus “corcholatas”.

Y aunque el Mandatario había dicho que pondría pausa a los comentarios sobre los aspirantes a la Presidencia, ante las medidas cautelares del INE para que no hable de temas electorales, lo cierto es que este tipo de medidas ni siquiera deberían existir si tuviéramos una política más civilizada.

¿O será que la política es “per se” incivilizada y bárbara como la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos?