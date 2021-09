“El asunto no es sencillo, ya que si le das espacio, personal y recursos, el líder del PAS no tardará en hacerte una revolución, jalando agua para su molino y con posibilidades de desestabilizar cualquier administración que no sea la suya”.

El dilema

Una de las decisiones más difíciles del Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, durante la conformación del equipo que lo acompañará los próximos seis años se llama Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Rocha Moya tiene que lidiar con uno de los principales dilemas de un Gobernador que está a punto de iniciar su administración: entregar o no puestos a los personajes que lo ayudaron a llegar al poder.

Lo ideal es iniciar sin compromisos, el problema es que durante las campañas los candidatos suelen sentirse muy vulnerables, y en el afán de ganar a cualquier costa terminan ofreciendo las perlas de la virgen, y una vez que ganan los acreedores tocan a la puerta.

La cosa no tendría mayor problema, hay muchos puestos por repartir, el asunto es que no se trata de cualquier personaje, se trata de Cuén Ojeda, un político cuya única misión en la vida es convertirse en Gobernador de Sinaloa, y exactamente eso es lo único que no se le puede ofrecer.



Salud o economía

Desde hace semanas se habla de la posibilidad de que Rubén Rocha Moya le ofrezca a Héctor Melesio Cuén una posición en el gabinete por sus servicios prestados durante la campaña, y todo apunta a que sería la Secretaría de Salud o la Secretaría de Desarrollo Económico.

Si intentamos hacer un análisis de lo que pasaría si el líder del Partido Sinaloense ocupa alguna de esas carteras en las dos nos encontramos en callejones sin salida.

La Secretaría de Salud parece la más atractiva de las dos opciones, cuenta con un enorme presupuesto y tiene un impacto más directo en la población, algo que le interesa a Cuén Ojeda en su camino, primero a una Senaduría y después a la Gubernatura.

Sin embargo, la mayoría de los recursos de Salud están sumamente vigilados, la normativa es muy fuerte y etiqueta todas las partidas, así que el margen de maniobra para cualquier secretario es muy limitado.

En la Secretaría de Desarrollo Económico no hay política posible, es un puesto de reuniones y comidas con cámaras empresariales y posibles inversionistas, algo que no da réditos políticos, así que vemos muy incómodo a Cuén Ojeda en cualquiera de esas posibilidades, de tomarlas las abandonaría a la mitad del camino.



De cerca o lejos

El dilema para el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, es muy simple, tener a Héctor Melesio Cuén Ojeda cerca, a unos pasos de su oficina, o lejos, en una secretaría.

El asunto no es sencillo, ya que si le das espacio, personal y recursos, el líder del PAS no tardará en hacerte una revolución, jalando agua para su molino y con posibilidades de desestabilizar cualquier administración que no sea la suya.

Recordemos que Cuén Ojeda está acostumbrado a mandar, no a que lo manden. En el Partido Sinaloense no se mueve una hoja del árbol si él no lo decide, así que enseñarlo a obedecer órdenes puede ser una tarea más que imposible.

Y si lo tienes cerca, pues simplemente no te dejaría gobernar, es como tener el elefante en la recámara, pero con un partido detrás de él.

La bronca de Rocha Moya es de origen, él no necesitaba esos compromisos, ni los quería, pero se los impusieron desde la Ciudad de México y ahora anda tratando de cuadrar el círculo sin que se le haga bolas el engrudo.



Se relame los bigotes

Los comentarios de Rosario Romero López, coordinador de Morena en el Congreso de Sinaloa, hacen ver que disfruta la idea de que se revise y se hagan observaciones del último informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Lejos de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la no cacería de brujas, el gusto que se le nota al legislador sobre la fiscalización va disfrazado de un apego a la ley y la democracia.

Lo cierto es que la actual administración se debe revisar con lupa, cada detalle, para a partir de ello llevar a cabo las acciones correspondientes, sean auditorías, denuncias, adjudicar responsabilidades administrativas o lo que sea.

Los juicios lentos y mal logrados de Armando Villarreal Ibarra y de Ernesto Echeverría Aispuro, ex funcionarios de Mario López Valdez, son ejemplo de la poca voluntad por perseguir delitos relacionados con el mal uso de los recursos, por lo que lejos de venganza, llamamos a la transparencia limpia y justa.



Pleito sin resolver

Lo que sigue en pleito y sin resolver es el destino final del Parque Ecológico, en Culiacán, conocido como “La Milla” y la construcción del proyecto Sendero.

Aunque la Sociedad Botánica ya anunció que la Manifestación de Impacto Ambiental está aprobada y tienen luz verde para continuar con las obras, el reclamo por parte de vecinos y usuarios que están en contra se mantiene.

El arquitecto Melchor Peiro salió a decir que un amparo por daño ambiental sigue en pie y que aún teniendo la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental no se puede proceder a continuar con la obra, ya que eso caería en la ilegalidad.

Este grupo también ha señalado influyentismo por parte de Gobierno del Estado, diciendo que les ha brindado facilidades sin cuestionar el proyecto.

A lo que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel contestó que él no favorece a nadie y que si tienen elementos, pues que denuncien.



Huele mal en Culiacán

Quizás usted sea de las personas que ya esté harta del mal olor que sale de las basuras acumuladas por orden del Alcalde de Culiacán, pero ya no tema, Jesús Estrada Ferreiro ya dijo que no se preocupe, que tenga calma.

Mientras los olores de los desechos se dispersan por las calles, el Presidente Municipal dijo que por unos días se suspendió la recolección, pero fue para evitar que la basura regresara a las coladeras y alcantarillas y evitar así que hubiera más inundaciones.

Por lo pronto dijo que ya se está trabajando arduamente para que la basura no se aglutine más.

Reiteramos que la medida la apoyamos, pero que no se tarde mucho, porque la basura atrae a perros y gatos, y aquello es un tiradero de desechos por todos lados.

Huele mal en Culiacán, pero el Alcalde pide calma, mucha calma.



No pueden con la naturaleza

Mazatlán retrocedió una década, un poco más, esta semana. Regresó a la época del agua de calcetín, pues además de turbia, el agua está escasa. Algo inaudito porque este año se inauguró la Planta Potabilizadora Miravalles, que viene a reforzar el abasto supuestamente por 50 años más.

¿Qué pasó? La naturaleza al ataque. Toneladas de lodo, piedras y palos llegaron a la recién estrenada Planta Miravalles y tuvieron que parar la producción para evitar que se averiara. Y, por si eso no fuera poco, se rompió uno de los canales de conducción que lleva el agua hasta la Planta Potabilizadora Los Horcones y, hasta una semana después éste se reparó.

El argumento de Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de Jumapam es insólito: los canales son infraestructura de Conagua y, por tanto, Jumapam no es responsable del desabasto de agua.

¿Qué? A ver si Conagua no le revira que entonces haga un acueducto para transportar el agua hasta ahí, como lo hicieron para llevarla a Miravalles.

Parece un argumento para convencerse a sí mismo que está haciendo un buen trabajo, pero, ¿depender de una sola solución para llevar agua a la población es hacer un buen trabajo? Se supone que los pozos de la zona de San Francisquito y El Pozole serían una reserva para cuando sucediera un problema con los canales. ¿Se pensó en esa solución? ¿Se les está dando mantenimiento para que estén listos para eventualidades?

Dar agua en pipas no es la solución. Nunca la ha sido, una pipa de 3 metros cúbicos puede abastecer a 15 familias con apenas 200 litros, es decir, apenas media cuadra. Y mucho menos lo es hoy cuando el problema no es la ruptura de las redes de distribución, como siempre pasa, sino la falta de agua potable para distribuir.