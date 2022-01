La consulta de revocación de mandato el 10 de abril va, ya se logró superar el primer obstáculo que fue reunir las firmas, las cuales fueron más que suficientes, pero el segundo obstáculo no es la misma consulta, sino el INE.

El regreso a las aulas

No hubo quién les dijera que no, no hubo ni reparo en los análisis nacionales locales e internacionales de que la “cuarta ola” se lleva de calle a la tercera por el número de contagios.

Es cierto, ya han dicho que este rebrote es menos mortal, pero de que hay una cifra preocupante de contagios la hay, y lo peor es que apenas empiezan a contabilizarse los muertos.

Si en días anteriores no se registraban decesos, de unos días para acá las cifras ya rondan los 20 diarios reportados; fallecimientos que se van acumulando.

Como siempre, las autoridades se pierden en sus diferencias en las cifras a nivel local con el federal, pero México sigue rompiendo récords en este pico alto de pandemia y luego esos ajustes de que pasamos de mil casos activos a 8 mil, de ese calibre anda la información.

Esperemos que las consecuencias de esta decisión no sean funestas. Creemos que así como está el plan y que de verdad todos cooperemos para cumplir puntualmente con las medidas para evitar contagios sirvan.

Todos tenemos la oportunidad de que esto de vivir ya en una nueva normalidad funcione por el bien de todos.