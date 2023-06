Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo intrigante es la forma en que manejan la (no) invitación a la prensa. Y es que como se supone que no es proselitismo, que no es precampaña y que di que no tiene nada que ver aún con algo electoral, solitos se amarran las manos, y entonces no hacen una invitación oficial a la prensa, pero sí filtran la información a través de canales no oficiales.

Gira ¿en silencio?

Marcelo Ebrard Casaubón estará este miércoles 21 de junio en Mazatlán y Concordia, y será la primera “corcholata” en visitar Sinaloa ya como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la forma “oficial” como se ha denominado a quien ocupará la candidatura presidencial de Morena. Lo intrigante es la forma en que manejan la (no) invitación a la prensa. Y es que como se supone que no es proselitismo, que no es precampaña y que di que no tiene nada que ver aún con algo electoral, solitos se amarran las manos, y entonces no hacen una invitación oficial a la prensa, pero sí filtran la información a través de canales no oficiales. Y es que aunque desde la tarde de ayer martes se filtró la agenda de Marcelo, la cual consta de tres eventos en Mazatlán y uno en Concordia, ningún morenista consultado por Noroeste quiso confirmar esto y todo se manejó con total hermetismo. Hasta ya por la noche, por canales aún un tanto extraoficiales se confirmó a Noroeste la visita de Ebrard al sur de Sinaloa. En Mazatlán, el ex Canciller iniciará con un evento con pescadores en Playa Norte, luego se irá a Aguacaliente de Gárate, Concordia, a una reunión con trabajadores de una empresa que se dedica a la deshidratación de mango. Más tarde se reunirá con ganaderos de Mazatlán y terminará su recorrido con una comida en el restaurante El Cuchupetas, en Villa Unión. Un tanto inusual el recorrido de Marcelo, pero resulta que lo que las “corcholatas” recorrerán son las secciones donde serán levantadas las encuestas de Morena. En fin, lo cierto es que entre los morenistas de Sinaloa sí se nota algo de desunión interna, pues mientras buscábamos confirmar datos de la gira de Ebrard, varios de los líderes consultados contestaron que ni sabían de la gira de Marcelo y ni les interesaba, ya que su “corcholata” era otra persona.

Una vida a cambio de dulces y monedas

A menos de 72 horas de que le arrebataran la vida a la joven dependienta de un minisúper en la Colonia Reforma, de Mazatlán, se reveló que el botín del presunto asesino y asaltante fue unos dulces, unas monedas y unas compras que no quiso pagar. A ese grado está llegando la inseguridad en Mazatlán, la cual el Alcalde Édgar González Zataráin alude al incremento de consumo de drogas, lo que nos lleva a pensar que drogadicción o asaltos, como coloquialmente se dice, “es la misma gata pero revolcada”. Ambos son problemas sociales que no se habían atendido y que llegaron a estos excesos, en donde ya no importa si traes o no dinero, al final te podrían quitar la vida por unos dulces. Esto ha llevado al municipio a iniciar las movilizaciones policíacas en operativos contra motociclistas, así como campañas de prevención sobre el consumo de drogas en centros educativos; esperemos que tengan buenos resultados. Mientras tanto el domingo para Perla Scarlett fue muy tarde, ahora su familia ruega por la aparición de la mujer que se topó con el presunto asaltante y las autoridades sólo lamentan que dentro del minisúper no hubiera cámaras, porque apenas así pueden hacer su trabajo.

El calor es otra pandemia mundial

Una de las principales afectaciones que han dejado las altas temperaturas de los últimos días ha sido sin duda el volver a recluir a la gente en sus hogares, pero ahora por gusto propio. Incluso en la Primaria Sixto Osuna, de la sindicatura de Villa Unión, volvió a enviar a los alumnos a clases virtuales, debido al calor insoportable que se sufre en sus improvisadas instalaciones. El calor es también un enemigo silencioso que año con año cobra vidas, la mayoría de las personas hemos escuchado la frase “le dio un golpe de calor” y en la mayoría de los casos es un golpe fatal. Según un sondeo realizado el pasado fin de semana, ha aumentado el consumo de líquidos y la compra de sueros y agua embotellada en los establecimientos del puerto va a la alza. La pregunta es, los demás ayuntamientos no habrán pensado en implementar Módulos de Hidratación como los que recientemente instalaron en las zonas más concurridas de Escuinapa, porque sin duda la población lo agradecería bastante.

Gámez Mendívil no suelta el acelerador ni transparenta nada