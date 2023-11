Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Resulta que la ASF, a la que no le cierra las puertas la Universidad Autónoma de Sinaloa, encontró un posible daño al erario por más de 128 millones, o sea, las presuntas irregularidades ahí están.

Auditorías, ay,

las auditorías...

Apenas el miércoles la UAS presentó (a medias) los resultados de la fiscalización 2022 de la Auditoría Superior de la Federación y hasta aseguraron que tuvieron una gestión impecable, bueno, paremos un poco. En Noroeste no nos quedamos con una versión, así que indagamos un poco en el mentado informe. Resulta que la ASF, a la que no le cierra las puertas la Universidad Autónoma de Sinaloa, encontró un posible daño al erario por más de 128 millones, o sea, las presuntas irregularidades ahí están. La Auditoría de la Federación encontró que la UAS hizo compras millonarias “fracturadas” a los mismos proveedores por los mismos artículos, finjamos sorpresa. No solo eso, las observaciones también son porque la Universidad no devolvió a la Federación dinero que les dieron pero no utilizaron ni comprometieron, aplicaron la de “gavilán que agarra y suelta no es gavilán”, aunque en este caso fue un águila. Lo más absurdo fue que la Auditoría de la Federación encontró pagos de sueldos excesivos a los trabajadores universitarios y, agárrese, ¡a difuntos! O sea, contrataron staff para The Walking Dead. Además, señalaron que la UAS no fue muy transparente para entregar la documentación, en la rendición de cuentas. Es lamentable saber eso de una casa de estudios. Y más lamentable cuando llevan meses haciendo marchas diciendo que son santos.

Por la Senaduría

La Senadora Imelda Castro ya se registró para ir por la reelección, abanderada por supuesto por Morena. Admitió que espera conformar una fórmula con el Secretario General de Gobierno, Enríque Inzunza Cázarez, quién también aspira por una silla en la Cámara Alta. Entre estos perfiles respaldados por Morena, capacitados y bien parados con la estructura gubernamental, Jesús Estrada Ferreiro también levantó la mano por el Senado. El “castigado” ex Presidente Municipal de Culiacán se registró este jueves, como para generar ruido mediático, pues es muy difícil que a alguien que enfrenta procesos penales y administrativos se le entregue una candidatura tan peleada. Difícil pero no imposible, pues Morena ya nos ha regalado varios chascos. Si el plan de Estrada Ferreiro siempre fue el Senado, pues qué mal eligió sus batallas, ahora está con el agua hasta el cuello y dando patadas de ahogado ya por puro orgullo. Veremos qué le depara a Estrada Ferreiro, pero en definitiva no tiene oportunidad, pues si bien el proceso interno de Morena basa su estrategia en una encuesta para validar el respaldo de la ciudadanía, también se revisa el perfil y qué tan apropiado es darle la candidatura a quién la solicita, y en este último caso el ex Alcalde no tiene ni un solo respaldo. A lo mejor se apuntó porque trae una jugada “maestra”.

Quinto informe

Y hablando de la Senadora Imelda Castro, mañana sábado tendrá su evento de presentación de su quinto informe de actividades representando a Sinaloa en el Poder Legislativo federal. A las 11:00 horas, desde el Museo de Arte de Sinaloa, la legisladora dará su mensaje y su recuento de actividades. El evento será presencial pero también se transmitirá vía redes sociales. Algunos de los temas que la Senadora morenista seguramente mencionará será la llamada ley de Vacaciones Dignas, que aumentó el número de días de vacaciones para los trabajadores, permitiendo 12 días de vacaciones por el primer año trabajado, con un aumento de 2 días por cada año adicional. Además trae el asunto de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, que se ve como un paso importante en el combate de drogas peligrosas como el fentanilo. Y no podrá dejar atrás temas tan sensibles como el asunto con los productores de maíz por los precios de comercialización del maíz, y en general toda la cuestión agrícola y pesquera, con todo lo que eso implica. Veremos qué informa la Senadora.

