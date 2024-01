El Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, fue quien encabezó la lista de los avalados para ocupar el primer puesto en la fórmula de la Senaduría e Imelda Castro apareció en el número dos.

Sale humo blanco de Morena... a ver qué dice el Góber

Nada para panistas,

ni priistas aprontados

y bendecidos

Y en el Congreso, aferrados a la opacidad

Y tal como se lo anticipamos en la columna de ayer, el mismo argumento, diferente partido, pero la misma situación: esa cobijita ya está muy orinada. Más tardo que perezoso, el secretario general del Congreso de Sinaloa, José Antonio Ríos Rojo, envió un escueto mensaje a la reportera que realizó la nota en la que se exhibe que no publicaron la comprobación de gastos del último bimestre del 2023, para argumentar que las obligaciones de transparencia deben subirse cada trimestre, aaaaah, y sin olvidar que tienen prórroga de 30 días para realizar el trámite correspondiente, o sea que por cuatro meses podemos no saber en qué se gastan los recursos públicos los diputados, y como ya sabes que no le dan mal uso, ¿verdad Pedro Lobo?, podemos estar tranquilos.

Así sin más, con una “tarjeta” informativa de tres renglones fue el argumento legal y suficiente para Ríos Rojo para refutar la nota, así nomás, pero deje le explico la ridícula situación: cada mes reciben 20 mil pesos de gestoría social los diputados, para recibirlo tienen que entregar la comprobación del mes anterior, si no no les dan el dinero. Entonces mensualmente el Congreso tiene esas comprobaciones, pero las aguanta para transparentarlas hasta que se le vence el plazo, ¿por qué? Porque quieren. La ley no les impide estar subiendo la información a su portal oficial, ésta aplica para que la suban a la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo tanto bien pueden estar rindiendo cuentas en orden en su portal y tener al corriente lo de Transparencia, pero no, al parecer es mucho trabajo decirle a la gente en qué gastan sus impuestos, no vaya a ser que se den cuenta que pagan escuelas privadas con eso.

Muy mal, Ríos Rojo y muy mal los diputados porque aunque sean los quemados con esos retrasos, no vemos a ninguno saliéndose del yugo de la tiranía que domina el Congreso, pero de Feliciano Castro Meléndrez luego hablamos.