Arrancan

La 64 Legislatura se presentó en la segunda sesión del Congreso de Sinaloa y los diputados aprovecharon para soltarse con algunos discursos de antología.

Los grupos parlamentarios aventaron a sus mejores fichas y los discursos no tuvieron límite.

El primero que apareció en el estrado para convocar a las huestes fieles del morenismo fue Feliciano Castro, que habló de transparencia y apertura, pero el señor no da entrevistas y el lunes realizó una reunión de entrega y recepción de legislaturas que fue... ¡¡¡privada!!!

Por su parte, el priista, Ricardo Madrid Pérez, se emocionó y casi llora al final de su discurso, cuando se aventó el grito de ¡Puro Sinaloa!

Además mencionó que el trabajo de Quirino Ordaz es tan bueno que por eso el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó a representar a México en el extranjero.

No podemos opinar al respecto, pero sí les podemos decir que la mención fue un duro golpe para más de un morenista, que no pueden soportar que su líder nacional tenga esa preferencia por el Gobernador sinaloense.

Adolfo Beltrán Corrales dijo que en el PAN están a favor de los derechos humanos, muy raro para venir de un grupo conservador que se opuso directamente a acatar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la despenalización del aborto y la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

En el PAS no dejaron pasar la oportunidad de recordar que el Gobernador electo es el que este partido acompañó, presumiéndolo más como su triunfo que el del propio Morena.

Aseguraron que la unión entre ambos partidos va para largo, como lo ha dicho antes Héctor Melesio Cuén Ojeda: van a gobernar juntos Sinaloa y por lo visto también en el Congreso.

Lo que no saben los diputados, o si lo saben se lo callan, es que si las cosas no salen bien entre Cuén Ojeda y el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, el amor se irá inmediatamente por la ventana.

Mientras son peras o son manzanas, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en el Congreso, donde todo arranca con muchos abrazos.

Vamos a ver cuánto les dura.

El retador

Ayer comentábamos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez al Senado para no poner en riesgo su investidura presidencial y que no le falten al respeto.

Y todo esto por unas declaraciones de la legisladora Lily Téllez, donde sólo él entendió que le estaban preparando una emboscada.

Pues todavía no se reponía de las críticas y los memes que le endilgaron por tenerle miedo a Lily Téllez, cuando el Presidente fue apercibido a presentarse en el Senado, nada más y nada menos que por un sinaloense.

El que se puso retador fue el Senador por Sinaloa, el priista Mario Zamora Gastélum, quien hizo el llamado al Mandatario nacional a que no tenga miedo y que asista para la entrega del reconocimiento a Ifigenia Martínez.

Y no sólo eso, le dijo que sí había ido a La Tuna, Badiraguato, como sabemos cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y nunca se había sentido con miedo, porqué no puede ir al Senado.

El Senador consideró que el caso de Lili Téllez es un mero pretexto para no presentarse ante los senadores.

“A mí me tocó ir a una gira a Badiraguato, de la parte más arriba, a donde fue el Presidente, a unos metros de La Tuna, Badiraguato. Inauguró una obra y nunca lo sentí con miedo ni con temor”, expresó maliciosamente Zamora.

Y de paso le dio un repasón político de “amarra navajas”, diciéndole a López Obrador que si se tomó fotos con Claudia Sheimbaun, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, bien se puede tomar otra foto con Ricardo Monreal.

Y usando el lenguaje beisbolero, ahora ya en boga por el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, le mandó decir que a los buenos lanzadores nunca les han robado el home.

Quien lo viera tan cizañoso al ex candidato por la Gubernatura de Sinaloa, así de imaginativo debería haberse puesto en la campaña.

Entre amigos

Héctor Melesio Cuén Ojeda ya salió a decir que nada más cumplirá la función de ser representante del Gobernador electo Rubén Rocha Moya, ante el conflicto del proyecto Sendero, ya ven que ahora es el mediador entre el Estado y los usuarios de la llamada “La Milla”.

Reconoció que los usuarios de “La Milla” son sus amigos y que por eso ellos le pidieron audiencia con Rocha Moya, pero al mismo tiempo anda diciendo que él no tiene ningún partido en esto.

El líder pasista dijo también que conoce los intereses de los empresarios que están involucrados en esto, pero que aquí lo importante es que esto seguramente pasará para el gobierno entrante, en el cual aún no se sabe qué cargo podría llegar a desempeñar.

Lo que quizás no haya sido muy del gustito de los ambientalistas, activistas, o lo que sean los de “La Milla”, fue cuando Cuén hizo mención de lo interesante que es la inversión en el Proyecto Sendero.

Con esto se nos hace que el triunfalismo de este grupo se va a venir abajo.

Celulares y alcohol

Ayer Guillermo Chú, director de Bomberos de Culiacán, hizo una revelación importante. Revelación porque nadie pone ese dedo en la llaga, cuando reveló la enorme cantidad de personas que usan el celular mientras conducen sus automóviles, provocando numerosos accidentes.

Y si no le cree súbase a un camión urbano o párese en una concurrida calle y observe cómo muchos conductores no sueltan el teléfono mientras manejan, y además hasta chatean.

Guillermo Chú reveló que ya son más numerosos los accidentes provocados por conductores que utilizan el celular que los provocados por personas bajo los efectos del alcohol.

Además, el bombero hizo una ingeniosa comparación, al recordarnos que la mayoría de los accidentes de personas ebrias suceden por la noche o en la madrugada, mientras que los conductores con celulares en la mano circulan las 24 horas del día.

Hay que ser más responsable, suelte ese celular mientras maneja.

Otro viaje

Al que le encanta viajar a cargo del erario es al Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez, ahora ya se va para León, Guanajuato.

El pretexto es el de siempre, promocionar a Mazatlán. Eso sí, por lo menos ahora intento dejar en claro que se va por tierra, para ahorrar el gasto que significa el avión.

El viaje número 500 mil del Alcalde mazatleco no sería noticia si no fuera porque impedirá que el Mandatario asista a la apertura de la temporada de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico.

Su presencia alimentaba el morbo de verlo junto con los Toledo Corro, los propietarios de Los Venados de Mazatlán, con los que ha protagonizado varios desencuentros.

La animadversión entre “El Químico” y los empresarios de todo y de nada llegó hasta niveles insospechados, con amenazas de quitarles hasta el estadio, aunque al final las aguas regresaron a su cauce.