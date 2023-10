Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

No todo en la UAS es Héctor Melesio, Jesús Madueña y lo que digan sus fieles seguidores, con sus promesas de calificaciones o el temor de sufrir represalias si no jalan. También hay raza despierta y que difícilmente se va a apantallar con lo que puedan ofrecer los seguidores del Partido Sinaloense o les atraiga pintearse las clases para irse a casa más temprano.

No fuimos los únicos que no creímos la voz ronca y dramática de Robespierre o la arenga insípida del hoy ex Rector Madueña , porque así como a los plebes, a nosotros también nos dieron ganas de retirarnos.

Además de empresarios y dirigentes de organismos empresariales de Mazatlán y el sur del estado, al evento de colocación de la primera piedra de la Comunidad de Manufactura Tetakawi en Mazatlán asistieron directivos de diferentes instituciones educativas del estado, pero los grandes ausentes fueron los de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ahí estuvieron los directivos de la Universidad del Mar y la Sierra de Elota, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, de la Universidad Politécnica de Sinaloa, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Universidad Autónoma de Occidente y del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Sinaloa, entre otras.

Y es que las empresas que se instalarán en dicha Comunidad de Manufactura, ubicada cerca del Aeropuerto de Mazatlán, necesitarán mano de obra calificada que se forma o formará en las diferentes instituciones educativas de la entidad.

Pero los directivos de la UAS en la zona sur no acudieron porque a esa hora encabezaban la manifestación en lo que llamaron defensa de la autonomía universitaria luego de que el martes un Juez de Control separó del cargo al Rector de dicha Universidad, Jesús Madueña Molina, y a otros funcionarios de esa misma institución acusados de presuntos actos de corrupción.

Pero su ausencia al evento fue también posiblemente porque los funcionarios universitarios acusan que las acciones legales en su contra son orquestadas presuntamente por parte del Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la entidad.

Fue el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien en el evento de Tetakawi mencionó la ausencia de los directivos de la UAS.

“Y quisiera que estuviera aquí la UAS, que es la que tiene las mayores opciones, es la más grande del estado, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es la que puede también contribuir grandemente, pero están ellos, y al rato van a estar ellos porque andan ahorita haciendo una marcha”, dijo Rocha Moya ante dirigentes empresariales, empresarios e invitados.

“Y la están haciendo contra mí, pero me vine, yo ya me vine de allá (de Culiacán), me les vine, no se dieron cuenta, no, no es contra mí, el juez destituyó al Rector y claro pues le echa la culpa al Gobernador porque todos dicen que el Gobernador es culpable, que soy yo el que mando y no es cierto, no mando, no mando tanto”.