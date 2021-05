“Si hubiera viajado acompañado y en una camioneta blindada seguramente estaría vivo o por lo menos hubiera enfrentado a sus agresores, porque todo mundo lo conocía como un policía valiente”.

Asesinan a policía

Si te vienen a contar...

Filas interminables

Hoy es el segundo día para este grupo de edades. más respeto señores, no todo es folclor. Ahí la llevamos con esto de la vacunación entonces no tiren todo por la borda.

Para colmo de males, las vacunas no estaban a tiempo en los macrocentros y eso no permitió que fluyera como prometieron.

Rechaza el voto cruzado

Al candidato Rubén Rocha Moya algo le duele o algo le preocupa, porque no creemos que haya perdido la brújula de lo que es una democracia.

En días pasados, en Los Mochis el abanderado de Morena y el PAS hizo un llamado de no al “voto cruzado”.

Invitó a sus simpatizantes o al manos a los asistentes a sus mítines a no renunciar a su lugar en la historia. Recordó que el 6 de junio es muy importante porque se va a elegir a un Gobernador y a los candidatos a alcaldías, diputaciones locales y federales.

“No queremos ni un voto cruzado, a mí me deshonra quien quiera votar por mí y vote en contra de uno de mis compañeros, por lo tanto, no al voto cruzado; no lo permitamos compañeros, no permitamos la traición; por eso los llamo a que no solo cuiden el voto, cuiden sus convicciones”, dijo.

La estrategia de Rocha Moya es la misma que utilizó Andrés Manuel López Obrador, cuando pidió el voto parejo.

Así que si alguien quiere votar por él y le cuadra un candidato para una diputación o una alcaldía de otros partidos o coaliciones, ya es un traidor si cruza su foto.

Hay que bajarle una rayita al discurso de los traidores, finalmente el ciudadano vota por el que le da la gana y puede votar por los candidatos que le cuadren, aún y cuando no sean del mismo partido, finalmente eso es la democracia.