En un momento donde cualquier pretexto es bueno para cortar cabezas en instituciones o mecanismos que interfieren, benefician y empoderan a la ciudadanía en transparencia y combate a la corrupción, no deberían darle pretexto a los gobernantes para querer prescindir de ellos, porque aunque esta Comisión de Selección parece que está jugando, hubo muchos ciudadanos antes de ellos que lucharon férreamente por décadas para obtener este mecanismo, como para que vengan con estas opacidades y omisiones.

Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

La denuncia

El Gobernador Rubén Rocha Moya dirigió contra los que administran la Universidad Autónoma de Sinaloa un mensaje que habrá que ver qué tan pronto se cumple en los hechos. El Mandatario estatal aprovechó la Semanera, un espacio institucional que a veces usa hasta de catarsis personal, para advertir que tiene información financiera para ir en contra de la administración de la UAS y los que se benefician con contratos irregulares. Si el Gobernador tiene esta información, algo que no es difícil de creer, nos preguntamos si lo mejor fue lanzarlo así. Y cuando le preguntaron al Gobernador el por qué no presenta una denuncia si hay pruebas de corrupción, dijo que sería adelantarse. La pregunta que nos hacemos es simple: ¿cuándo llegará la madre de todas las denuncias con la investigación que realiza la UIPE?

Exhibiendo medios.

Ayer, en el calor de la disputa por la UAS, también trató a algunos medios y a sus reporteros de un modo bastante rudo, dijo que en esto del asunto de la UAS, hay muchos medios vendidos a los que la Universidad les da dinero y hasta les aumentó, “hay medios dijo, que tienen reporteros, y aquí tengo algunos” refiriéndose a colegas presentes en la Semanera, y señaló a un columnista, por cierto, como uno de los que defiende la corrupción en la universidad. Un exceso innecesario aunque lo que dijo no es mentira: en la nómina de la universidad hay hartos “asesores” con páginas de Facebook. Y ya encarrerado el Mandatario estatal señaló qué hay medios o ”semi medios” que reciben el subsidio de la UAS, “¿Y de dónde les pagan?” cuestiona Rocha Moya, “que les dé vergüenza por favor... del recurso este que se roban de las compras simuladas”. Y para rematar, el Gobernador señala “el que se quiera ir que se vaya”.

Un muy mal sabor de boca

En defensa

de la transparencia

Ayer mencionamos la importancia de los órganos de transparencia y la embestida que desde el Gobierno federal, de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha hecho eco en alquinos estados, en los que Sinaloa no ha sido la excepción ya que tanto el Gobernador Rubén Rocha Moya, como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, se han dado a la tarea de denostar tanto al INAI como a la Ceaip. Pues ayer, la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa criticó férreamente las declaraciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, y el Diputado local Feliciano Castro Meléndrez, a favor de la reducción o desaparición de órganos de transparencia como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Iniciativa Sinaloa, Coparmex, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sabuesos Guerreras, Vigilantes Ciudadanos, No se metan con nuestras hijas, y el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, que componen la Recias, rechazaron las declaraciones que abren cualquier posibilidad de reducir o eliminar los órganos garantes de transparencia y acceso a la información pública. Y coincidieron que las instituciones de transparencia han sido formadas por años de lucha en este país, y que han abonado mucho en la rendición de cuentas, y por ende del combate a la corrupción. Señalan que en una democracia que carece de herramientas públicas de transparencia y de organismos que la garanticen están condenadas a mantener un gobierno con altos niveles de opacidad y corrupción, impactable en todas las áreas de la vida pública. Coincidimos como medio en defender la transparencia y si lo que quiere este Gobierno y su partido en el Poder terminar de un manotazo con instituciones que podrían considerarse un contrapeso real, pues no se debe permitir. Todo es perfectible, insistimos, pero no se pueden borrar tantos años de lucha contra la corrupción.

Reglas claras ya,

dice Ebrard

No puntea en encuestas ni sus eventos son muy llamativos, pero el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al parecer el que se cree más fuerte de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, ya parecer disco rayado pero con todo razón de exigirle a su partido reglas claras para la contienda interna. Hay llamados del Partido a la fraternidad, a que no haya rupturas, pero eso a estas alturas ya nos parece imposible que no se den, pero los daños pueden ser menores, si cada quien sabe lo que debe y lo que no debe hacer como aspirantes. Por cierto que el Canciller de plano descartó que busque la candidatura fuera de Morena, cosa que se había especulado. Por lo pronto, Mario Delgado, dirigente del partido, háganle caso.

