Y pues todo muy bonito, el público muy aplaudidor en el informe de Juan de Dios Gámez Mendívil, pero que le llega el turno al Regidor Octavio López Valenzuela, y pues aprovechó, como en el karaoke, para sentirse la estrella. El Regidor criticó la relación del Presidente Municipal de Culiacán con el Gobernador Rubén Rocha. Oh pues, qué insistencia.

No hay plazo

que no se cumpla

Qué regresen los boletos

El Regidor criticó la relación del Presidente Municipal de Culiacán con el Gobernador Rubén Rocha. Oh pues, qué insistencia.

Y se sirvió con la cuchara grande, al señalar que la gente en las redes sociales está pidiendo que regresen los de antes.

Y que nos deja esta joya:

“Como puede darse cuenta, ser ahijado del Gobernador no garantiza ser un buen Presidente. Cuando uno no se gana las cosas y se las regalan no las valora, y usted no está valorando lo que se le regaló”.