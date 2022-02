Resulta que la flamante Secretaria de Educación Pública y Cultura, y protegida de Rocha Moya, Graciela Domínguez Nava, era la encargada de dar el mensaje en representación de los poderes del estado, y pues no llegó, ¿por qué? Porque se quedó atorada en el tráfico.

Le ponen falta

Ayer, el Gobernador Rubén Rocha Moya traía una renegadera después del izamiento por el Día de la Bandera. Resulta que al inicio del evento hubo un hueco de silencio y confusión por no saber qué estaba pasando.

El chaleco

Al día siguiente, en el izamiento de bandera, Rocha Moya fue cuestionado sobre si llevaba destinatario este mensaje y fingió que no se acordaba, aunque terminó por decir: “al que le quede el chaleco que se lo ponga”.

El martes fue el kilométrico y somnífero informe de labores de la Rectora de la UAdeO, Silvya Paz Díaz Camacho, evento en el cual el Gobernador Rubén Rocha Moya aprovechó para decir que los poderes fácticos y los partidos políticos no debían apoderarse ni coartar la autonomía de las universidades.

No le toquen

ese flamenco

A Rubén Rocha Moya ya le molesta que le pregunten por Quirino Ordaz Coppel y su posible entrada a Morena, luego de las atenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el ex Gobernador, como proponerlo como Embajador de México en España.

Apenas se le estaba preguntando sobre si aceptaría al ex Gobernador en el partido que lo llevó a estar al frente de Sinaloa, prefirió que no terminaran la pregunta y hacer una rabieta, hasta dijo que él no está ni afiliado a Morena.

El Presidente no sólo venía a Sinaloa continuamente cuando el empresario hotelero era titular del Ejecutivo estatal, pero ahora en cada oportunidad que tiene de venir, por alguna razón la pospone, sin darle el gusto a Rocha Moya de tenerlo por acá.