El Gobernador Rubén Rocha Moya atizó la hoguera todavía más contra la UAS, aprovechó la Conferencia Semanera para informar que después de aprobada y publicada la Ley General de Educación superior el siguiente paso será la reforma a la Ley Orgánica de las universidades autónomas

Etiquetas, mis polainas

Si bien no se ha clasificado formalmente cómo actos de terrorismo, la nación y el estado debería tener un protocolo de actuación apuntalado en los antecedentes de atentados ocurridos en espacios dónde sí ha ocurrido el terrorismo. Tal vez eso nos podría mostrar cómo actuar y contener las agresiones.

“Pues estaría mal de mi parte hablar de lo que no sé. Son temas que deben revisarse en otros niveles”, dijo.

Pero en donde no se quiso meter fue en declarar abiertamente si el Cártel de Sinaloa es un grupo terrorista o no.

“Nosotros no estaríamos clasificando los grupos violentos de los Estados Unidos”, defendió.

Y es que en el Congreso del país vecino se discute si los cárteles de droga mexicanos son, o no, grupo terroristas.

Al Gobernador Rubén Rocha Moya no le pareció que el Gobierno de Estados Unidos ande queriendo poner etiquetas al Cártel de Sinaloa.

Se pone las pilas Édgar

El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, parece tener muy claro que en política lo peor es mantener bajo perfil, y sin tanto pleito legal; pero mientras los escándalos por los manejos irregulares de Luis Guillermo Benítez, que lo mantenían solo enfocado en pasar la barredora, ahora ha decidió tener su programa semanero.

Pero no, no crea que es una conferencia tipo mañanera o su copia de lo que hace el gobernador, no, con mejor oficio que su antecesor, el Presidente Municipal del puerto, llevó a cabo la primera edición de “Escuchando a la Gente” en el patio central del Ayuntamiento, y que está anunciado será todos los lunes.

Édgar González Zataráin no andará capoteando reporteros o hilando mitotes o regaños, sino que escuchará todas las inquietudes y solicitudes de los mazatlecos.

Pavimentación de calles, fugas de aguas negras en sus colonias, alumbrado público, limpieza de canales, servicios médicos, entre otras, fueron las peticiones de los ciudadanos.

Bien por él, ya era hora de que alguien supiera que estar en la vitrina de la Alcaldía no se limita solo a cortes de listones y sesiones de Cabildo. Ya no digamos fiestas privadas en cierto club... ah perdón, eso no.