El delito: abuso de poder. No sabemos hasta qué punto ese delito sería grave, lo que sí es que el caso está escalando a alturas en que se podría llegar al punto de no retorno. Porque una cosa es lo rudo que se pueda portar el Gobierno del Estado y la otra es la obsesión del Rector por no enseñar sus libros. ¿Cómo era aquel dicho de ‘el que nada debe...’?

Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Rumbo al punto

de no retorno

Imagínese, llega hasta su casa un convoy de militares, policías de investigación, policías estatales y municipales que se presenta en su domicilio con una orden de aprehensión. El caso es que el protagonista de esta historia es Jesús Madueña Molina, quien se tardó para ser Rector de la UAS, y para este puntos ya debe estar arrepentido de andar lanzando croquetas al aire y diciéndole perro al que se dejara, porque ahora está ni más ni menos que en la mira del mismísimo Gobernador Rubén Rocha Moya y de la mano que mece la cuna en el Gobierno estatal. Ahora el Rector anda buscando amparos debajo de las piedras contra las órdenes de ser detenido tras obstaculizar las auditorías de la ASE. Por desgracia un litigio que debiera ser por las vías legales, ya está tomando caminos de presión tanto física como emocional. Esto, si es cierto lo que relata el jefe de la Casa Rosalina, quien se amparó “bajo protesta de decir verdad”. “Se presentaron en las instalaciones de mi domicilio personal, con el propósito de privarme de mi libertad sin el motivo que tengan para ello”. Recordemos que Madueña Molina está acusado, junto al Abogado de la UAS, Robespierre Lizárraga, de abuso de autoridad. El caso es reciente y escandaloso: la demanda la interpuso la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción hace unos días cuando se presentaron sus auditores en la UAS para solicitar información para revisar las cuentas, o sea a lo suyo, y la Universidad contestó que la ASE no tiene facultades para revisar sus cuentas, tan fue así que aseguró que la Auditoría Superior de la Federación se encarga de auditar a la institución. El delito: abuso de poder. No sabemos hasta qué punto ese delito sería grave, lo que sí es que el caso está escalando a alturas en que se podría llegar al punto de no retorno. Porque una cosa es lo rudo que se pueda portar el Gobierno del Estado y la otra es la obsesión del Rector por no enseñar sus libros. ¿Cómo era aquel dicho de “el que nada debe...?

Y no... pos no

Resulta que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que no existe una orden de aprehensión en contra del Rector UAS Jesús Madueña Molina. Ante los señalamientos de que el dirigente universitario habría sido abordado por funcionarios policiales de los tres órdenes de gobierno y militares en su domicilio la noche del 31 de marzo, quienes intentaron detenerlo asegurando que existía una orden de aprehensión en su contra, el departamento de atención a medios de comunicación de la FGE confirmó a Noroeste que desde el ámbito estatal no existe tal orden en contra de Madueña Molina.

Y lo que falta

Esto que anda pesando sobre Jesús Madueña Molina, quizás sea por el delito de abuso de poder pero hay otro caso que es la deuda de la UAS de 2 mil 35 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, por las retenciones del Impuesto sobre la Renta realizadas a trabajadores durante 2015 y 2016 que no fueron reportadas a las autoridades de Hacienda. De este casó el mismo Gobernador habló de desvío, aunque él mismo antes había dicho que estaba dispuesto a apoyar a la UAS ante el SAT; pero esa deuda para cualquier institución es enorme, muchos descuentan y no reportan, habrá que ver cómo andan los demás entes que utilizan recursos públicos. Si ya van a a usar la bandera de la transparencia que empiecen a checar cómo van sus cuentas con el SAT.

Muertes evitables...

y ese es el coraje

Ayer hablábamos de la muerte de otra bebé en la cuarterías de trabajadores agrícolas. Ayer diputados del Congreso del Estado trataron el tema y, después de escucharlos o leerlos, se llega a la conclusión de que estas muertes se pudieron haber evitado, porque todo está en un plan integral, de salud y de combate a la marginación y la pobreza, pero también está el tema legal. La diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela, del PRI, lamentó que aunque hay una Ley Federal de Trabajo, faltan normas claras para hacer efectivo esta ley, en alusión a las muertes de hijos e hijas de personas jornaleras agrícolas en la zona de Juan José Ríos, del municipio de Guasave. Varios diputados dijeron lo mismo, pues que empiecen a ver las reglas que hay que imponer a los patrones, o a quienes los emplean, y a todos los elementos implicados en la mano de obra de los trabajadores del campo. Porque lo que se está viendo en estas cuarterías a donde todo mundo fue y se tomó la foto, como dijeron por ahí, refiriéndose a la caravana que armó el Gobierno estatal cuando sucedió la primera muerte, es que es un mercado de seres humanos; las garantías individuales son letra muerta y ser contratados muchos como trabajadores de temporada, parece que esto los convierte en carne de la esclavitud moderna, donde a cualquiera se les permite que los mantengan en condiciones tan infrahumanas. Durante la inauguración en la Expoceres en Los Mochis, el Gobernador Rubén Rocha Moya también señaló que los empleadores deben asumir su responsabilidad. ¿O qué, estas muertes de bebés, suscitadas por las condiciones en las que viven, son solo ”recuento de los daños” de esta práctica-negocio de esclavitud moderna?

Ya nos tenía

con el pendiente