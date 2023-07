Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Esta audiencia inicial es para la formulación de imputación por el delito de abuso de autoridad correspondiente al cuadernillo 00858/2023, a realizarse a las 9:00 horas en la Sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, en la capital sinaloense.

Primera llamada, primera

La denuncia de este delito fue presentada por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, pues las autoridades de la UAS se habían negado a ser auditadas por el ente estatal argumentando que la auditoría de los recursos financieros de la institución educativa corresponde a la Federación. Recordemos que un grupo de auditoras y auditores trataron en dos ocasiones de auditar a la UAS y los mandaron a volar, aduciendo que la ASE no tiene facultades para revisar las cuentas de la Casa Rosalina.

Histórico, porque no recuerdo que se haya visto que dos funcionarios de primer nivel de la UAS estén frente a un juez para que les lea sus delitos de los que son señalados.

Se ve color de hormiga

Esperemos que no haya disturbios ni nada que se le parezca. Todo puede y debe ser pacífico, pero el riesgo de que las cosas se salgan de control es muy alto.

Usted cree que los funcionarios de la UAS acudirán solos y pacíficamente a la Sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, pues no, ¡para nada!

A llevar el mensaje casa por casa

Casa por casa, tal cuál predicador religioso, irán los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa para defender a las autoridades universitarias acusadas de los delitos de abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública.

Esto fue boletinado en un comunicado institucional, en el que se asegura que los funcionarios señalados están siendo víctimas de una persecución política orquestada por el Gobierno de Sinaloa.

No creo que la ciudadanía sinaloense le parezca ser molestada en sus hogares con luchas políticas que no les competen, si no son parte de la comunidad universitaria.

Lejos de ganarse simpatizantes, sonarán las maldiciones de las amas de casa cansadas, que tienen que escuchar problemas políticos que no les interesan.

Pobres trabajadores obligados a llevar el evangelio de Jesús Madueña Molina para defender al Maestro, pues ahora resulta que se piensa mesías de la autonomía universitaria.

Ya de por sí tenemos bastante con los pobres trabajadores de Morena que andan recabando firmas para ser simpatizantes de su partido, rogando para que uno acepte y demostrar chamba, es de primera mano, nadie me lo contó. Me dio un poco de pena ajena decirlo que soy un ciudadano sin partido y negarle mi credencial de elector, pero como dice un lector que nos habla cada rato, “no, pos no”. Mucha movilización, mucha defensa y mucho tirarse al piso pero de aclara el desaseo en el manejo de los dineros por parte de las autoridades de la UAS, pues nada.