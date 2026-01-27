Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Sobre aviso no hay engaño

El Gobernador Rubén Rocha Moya decidió trazar una línea que, al menos en el discurso, busca poner orden en una práctica largamente tolerada: el proselitismo anticipado desde el poder público. Su advertencia fue directa: secretarios, subsecretarios y directores que promuevan aspirantes antes de que arranquen formalmente los procesos electorales serán separados de sus cargos. No fue un llamado a la prudencia ni una recomendación ética; fue una advertencia de consecuencias administrativas inmediatas. El mensaje llega en un momento clave, cuando los movimientos políticos comienzan a intensificarse y los posicionamientos disfrazados de gestión o cercanía social se vuelven cada vez más visibles. En ese contexto, el anuncio del Gobernador parece intentar frenar la tentación de usar el aparato gubernamental como trampolín electoral, una tentación que no distingue colores ni proyectos y que suele justificarse bajo múltiples pretextos. Rocha fue más allá del enunciado general y aseguró que incluso habrá un “primer ejemplo”. Esa frase, breve pero contundente, coloca a su propio Gobierno bajo observación pública. Porque no se trata solo de advertir, sino de demostrar que la regla aplica para todos, incluidos los cercanos, los leales y los estratégicos. Ahí es donde históricamente se rompe la congruencia de este tipo de mensajes. El reto no es menor. En la práctica, el proselitismo anticipado rara vez se presenta de forma abierta. Se camufla en giras de trabajo, eventos sociales, reuniones privadas con estructura política o actos “informativos” que tienen poco de institucional y mucho de electoral. Determinar cuándo un funcionario cruza la línea no es sólo un asunto legal, sino político, y eso obliga a decidir si se actuará con rigor o con conveniencia. También está el riesgo de que la medida se convierta en una herramienta selectiva: dura para algunos, flexible para otros. Si las separaciones del cargo recaen únicamente en perfiles menores o en funcionarios prescindibles, el mensaje perderá fuerza rápidamente. En cambio, si alcanza a figuras con peso político o aspiraciones claras, la advertencia dejará de ser retórica para convertirse en precedente. El aviso ya está hecho. Ahora falta ver si el Gobierno está dispuesto a pagar el costo político de cumplirlo. Porque en este terreno, no castigar también es una forma de decidir.

A nueve años de la

desaparición de Yosimar

Dice María Isabel Cruz Bernal que no fue la inspiración, sino el dolor y el miedo a quedarse inerte lo que la sacó de su casa a escarbar la tierra, ya que a nueve años de la desaparición de su hijo Yosimar, la líder de Sabuesos Guerreras instaló un tendedero fotográfico que es, en realidad, el inventario de una tragedia que el Estado no ha sabido o no ha querido resolver. Ahí, entre las imágenes, están los zapatos viejos de su primera búsqueda en 2017; un calzado que ha resistido más que muchas promesas oficiales. Es cierto que en casi una década han brotado comisiones de búsqueda y de atención a víctimas, organismos que no existían cuando María Isabel empezó su rastro en los campos de fresa, sin embargo, la activista advierte que, aunque el diálogo con el gobierno actual fluye, las instituciones a veces pecan de ausentismo. El drama se agudiza mientras las instancias crecen, las desapariciones no dan tregua, volviéndose un fenómeno cada vez más agudo. El caso de Yosimar es un recordatorio de las ironías crueles de esta guerra y según el análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, el joven fue una víctima colateral por haber ayudado a rescatar militares tras la emboscada en la salida norte de Culiacán en 2016. Un ciudadano que auxilió al Estado y que terminó siendo devorado por la violencia ante la mirada de un comando de policías de tenis. Hoy, su madre sigue preguntando con qué autoridad intentan callar su grito si la investigación misma exonera a su hijo de cualquier nexo criminal. Pero no toda la responsabilidad fue para el Gobierno, ya que María Isabel lanzó una reflexión incómoda hacia la sociedad y las familias que fue la autocrítica de no ser solapadores de los hijos y asumir la responsabilidad que toca como padres antes de que la tragedia ocurra. Al final, su tendedero no es sólo una exhibición de lucha incansable, es el recordatorio de que la realidad en Sinaloa te puede dejar en una fosa clandestina y que, ante la falta de unidad ciudadana, el dolor sigue siendo el único motor que no se apaga. Nueve años después, los zapatos siguen ahí, esperando regresar a casa.

Pasó muy cerca

esa pedrada