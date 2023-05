No nos cayó de sorpresa, pero la Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció que no habrá clases el próximo 10 de Mayo, Día de las Madres. Que merecen todo el respeto y reconocimiento las maestras o personal de Educación, pues ni duda cabe, pero suspender las clases no nos hace mucha gracia.

Ni como ayudarles

Ya habíamos hablado del tema de la herencia de bases sindicales, y ahora tenemos ña declaración de Enrique Inzunza Cázarez, secretario General de Gobierno, sobre que es básicamente algo establecido en el contrato colectivo de trabajo. En la administración anterior del Gobierno del Estado, hubo un conflicto con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado porque el Ejecutivo no otorgaba las plazas que solicitaba, incluso alguna vez hubo una manifestación en el DIF Sinaloa por parte de trabajadores reclamando bases para sus familiares. La respuesta refleja la falta de interés por el gobierno de regular los sindicatos y esas prácticas, hasta ahora sabemos solo del robo de cheques en el Congreso presuntamente por un trabajador sindical que heredó la base de su mamá, quién sabe cuántas cosas más pasen bajo esos esquemas y el arropo de los sindicatos que prefieren ver para otro lado. Eso de heredar las plazas o bases es una política de un sindicalismo rancio, hecho para solo conseguir beneficio que hoy no caben en una era laboral; hay otros segmentos en los que los trabajadores sindicalizados deben mantener como lucha, pero estos ya no. Cada persona debería aplicar para un puesto que esa persona considere que sabría llevar a cabo, competir por el y obtenerlo con base en sus méritos y no en su ADN.

Y ahora, qué van a hacer

No queremos decir se los dijimos, pero se los dijimos. Las reuniones de los gobierno con las cúpulas de cualquier sector, ya sea empresarial o agrícolas no sirven para más que dos cosas, rompimiento o tomarse la foto. Quienes tienen el control verdaderamente son los productores agrícolas, los que hoy por desgracia no están contentos de las gestiones de buenos precios para sus cosechas, se los prometieron todo, pero no han estado de acuerdo con eso. Los productores agrícolas de Sinaloa convocaron para que este lunes se tomen las instalaciones de Petróleos Mexicanos en manifestación contra las medidas tomadas por el gobierno para la comercialización del maíz. Y es que los productores se dicen inconformes con los resultados de las gestiones realizadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya y la falta de apoyo del gobierno federal. En palabras de Baltazar Valdez Armenta, líder agrícola, la comercialización del maíz quedaría a la especulación de implementarse las medidas establecidas por el Gobierno Federal y Estatal. Pues habrá que estar preparados para una movilización importante este lunes de productores, pues la mega marcha en la que participaron miles de agricultores del norte y que culminó en una manifestación en el Palacio de Gobierno, dejó claro el tamaño del músculo de los grupos de empresarios del campo. Imagínese usted, los productores que deberían estar en los campos viendo cómo salen mejor sus cosechas, evitar pérdidas, no descuidar el mercado, etcétera, hoy tiene que ir a infringir la ley tomando instalaciones estratégicas. El Gobernador está solo, la misma secretaría de economía federal se deslindó de sus dichos y también debería tener un buen equipo que lo respalde pero insiste mantener a gente que no le resuelve nada y que los mismos productores no reconocen como interlocutores válidos por imposiciones políticas. Que voltee el Gobernador a los líderes de la AARC, de la CAADES, entre otros líderes que sí saben del asunto para que hagan frente común ante el gobierno federal que sigue pensando que todos los agricultores sinaloenses son ricos y no necesitan apoyo para competir en un mercado tan salvaje como el de los granos.

