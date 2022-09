El Gobierno de Mazatlán hace agua por muchos lados, pero en ninguna área es tan visible el desastre como en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán... Convertido en la ‘caja chica’ del Ayuntamiento, despojado de la seriedad que impone producir y promover el arte en la ciudad, y transformado en una agencia de colocaciones, el instituto hace mucho que perdió el rumbo.

Visita casi secreta

Es seguro que lo recibirá el Gobernador Rubén Rocha Moya , y que realizará por lo menos una rueda de prensa, pero fuera de eso no se sabe más, aunque muy probablemente se reunirá con algunos empresarios sinaloenses.

El arte de echar a perder

El Gobierno de Mazatlán hace agua por muchos lados, pero en ninguna área es tan visible el desastre como en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Convertido en la “caja chica” del Ayuntamiento, despojado de la seriedad que impone producir y promover el arte en la ciudad, y transformado en una agencia de colocaciones, el instituto hace mucho que perdió el rumbo.

Y cuando hay un problema en algún lado, lo primero que sufre son las cuentas, y es ahí donde el instituto no solo hace agua, sino que sufre una inundación.

Apenas es septiembre y el director del instituto, José Ángel Tostado Quevedo, se vio obligado a presentarse ante al Cabildo para solicitar un mayor presupuesto porque las arcas que tiene bajo su responsabilidad están vacías.

Su jefe, el responsable de que Tostado Quevedo rija los destinos del arte de Mazatlán, sin tener la menor calificación para el puesto, es el Alcalde, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, quien hace la pantomima de no tomar decisiones sobre el asunto.

“El Químico” sostiene que no será él, quien decida si se le otorga, o no, un mayor presupuesto a Cultura, y le transfiere la responsabilidad al Cabildo, como si no supiera el puerto entero, que el Cabildo sólo hace lo que le manda “El Químico”.