El encuentro despertó un montón de comentarios, para algunos es esperanzador que se hayan reunido porque sería reabrir la puerta del diálogo y que se llegue a buen puerto tanto el conflicto generado por la Ley de Educación Superior, como el de la misma Ley Orgánica.

¿Rumbo a un acuerdo?

Estaremos pendientes pues es la primera vez que el Rector acepta la idea de una reforma a la Ley Orgánica. Algo habrá influido que no estuviera El Maestro en la reunión, lo más probable es que ande ocupado con sus abogados.



El burdo ataque contra Noroeste

Con esto de que hay a quienes no les han gustado las investigaciones publicadas por Noroeste, hay que estar muy pendientes con estas burdas agresiones.

El perfil fue creado el 26 de mayo y tiene publicada una portada del periódico editada con tipografía e identidad gráfica de Noroeste, en la que acusan a Alejandro Higuera Osuna , secretario particular del Gobernador, de figurar en la nómina de Grupo Arhe. La página falsa también adjunta la liga que redirecciona al portal de Internet de Noroeste.



Aguas con el calorón

Y es que es necesario poner de nuestra parte para cuidarnos ante el clima. Ya no es un tema de resistencias ante temperaturas o gustos personales, es un peligro importante la temperatura en Sinaloa.

Afortunadamente la autoridad estatal no ha reportado fallecimientos ante la onda cálida, pero sí se han registrado golpes de calor.

Con esta semana laboral y escolar que inicia se espera que las temperaturas sigan infernales para Sinaloa, pues no hay indicios de lo contrario.



El nuevo frente de batalla

La agrupación Chalecos Amarillos fueron quienes convocaron a la Marcha Nacional, mostraron carteles con leyendas como “La Corte no se toca” y “La ley es la ley”, “Respeto al Poder Judicial Federal”, “AMLO respeta la división de poderes”, entre otras.



Bomba desactivada

“Segalmex, ya tiene todo el registro, no prerregistro, todo el registro de los productores, entonces eso va a generar una expectativa muy importante porque quitas los inventarios que hay en las bodegas y eso los propios compradores se dan cuenta que en realidad el programa nuestro está caminando y eso está empujando a que haya mejor precio”, precisó el Gobernador.



Marcelo Ebrard apunta a Sinaloa

Pronto estará Marcelo Ebrard por tierras sinaloenses para promocionarse ya que es serio aspirante a la candidatura de Morena para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, y por lo pronto su equipo ya anda haciendo ruido en torno a él.

La ex Diputada federal María Guillermina Alvarado Moreno, integrante del equipo de trabajo más cercano al Canciller en Mazatlán señaló que los gobernadores de los estados emanados de Morenal deben ser institucionales y no cargarse a tal o cual aspirante presidencial, ni utilizar recursos públicos para ello.

Hmmm, cómo le explicamos a la ex legisladora que eso no funciona de otra manera. Los gobernadores están teniendo un protagonismo intenso en esta carrera rumbo a 2024 y como Ebrard no ha salido mucho, pues tampoco se ve que lo anden apapachando los mandatarios estatales.

Mejor que se mueva más con las giras a los estados.