Ya lo había dicho el Gobernador Rubén Rocha Moya de que era cuestión de días para que se resolviera el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, y ayer aseguró que aunque no podría dar detalles del caso, prácticamente estaba resuelto y lo estaría informando el 7 de junio próximo.

¡Qué escándalo!

Tantas promesas, eventos y anuncios espectaculares realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Sinaloa, y ahora resulta que los medios no vieron nada de eso, sólo andan haciendo “escándalo” por el retén de hombres armados que detuvo por momentos a una caravana de periodistas durante la cobertura de su gira por estas tierras.

¿Está usted de acuerdo? Pues al menos eso piensa el Presidente, quien de nuevo le echó la culpa a los conservadores, a los que acusó de andar diciendo que él tiene pacto con los delincuentes, cuando quien hacía eso era el ex Presidente Felipe Calderón. A estas alturas ya no sabemos quién tiene más obsesión por el otro, si el ex mandatario panista con el de la Cuarta Transformación o viceversa.

Lo que en verdad preocupa es que “normalicen” la presencia de grupos de civiles armados que cuando les da la gana pueden detener a cualquiera para ver qué anda haciendo “en sus dominios”.

O sea que los periodistas y medios tienen que alabar su “estrategia” aunque ésta arroje paupérrimos resultados a lo largo y ancho del país. No sólo es irritante que siga con la negación, sino que también ver la soberbia criminal provoca miedo entre los ciudadanos.