“La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, terminó admitiendo problemas de violencia, pero inmediatamente aseguró que esta no amenaza el proceso electoral, es más aseguró que los actos de violencia contra los candidatos y candidatas ni siquiera tienen una motivación electoral”.

México arde

Es obvio, ya todo mundo lo sabe, los números no mienten, el mes mayo nos lo escupió en la cara: México arde a fuego lento, crepita sobre un asador atizado por la violencia y todo en el umbral de unas elecciones que todo mundo exige que sean seguras, pero nadie se atreve a garantizar que lo serán.

Por una vez, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió a dar la cara, como máxima responsable de ofrecer seguridad a los ciudadanos de este País, pero en lugar de decirnos cómo resolverá el desastre en que se ha convertido la nación entera, salió a tranquilizar con argumentos muy baratos.

Primero que nada aseguró que la violencia es “focalizada”, algo así como decir que sólo está ocurriendo en algunos rincones alejados del País.

O no está enterada de lo que está pasando o no quiere darse cuenta que la violencia arrasa en todo el territorio nacional, no hay un solo metro cuadrado que no sea controlado por la delincuencia organizada, ni siquiera la calle que pasa por enfrente de la oficina de la Secretaria.

El País completo arde por la violencia desatada por las mafias de la delincuencia, ya sea por el narcotráfico o las decenas de delitos que emanan de este tipo de organizaciones.