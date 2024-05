Son muchos los ataques, atentados y situaciones desagradables que han vivido aspirantes, candidatos o meros actores políticos en Sinaloa durante este periodo, y por supuesto que no es algo que debe politizarse como lo han intentado muchos, es una problemática que le pega a la raza común y ahora también a la clase política.

Tercer debate presidencial, sin mucho aporte

En fin, con una candidata oficialista dedicada a aguantar vara y evadir las críticas y acusaciones, una aspirante de Oposición que no termina de cuajar en los cuestionamientos a fondo a sus contrincantes y al actual gobierno, y un candidato en tercer lugar que aunque registró mejoría a lo largo de los tres debates, pues sólo eso.

Cortos, muy cortos, y con poco conocimiento en cuanto a política exterior, salvo acusarse de premiar con posiciones diplomáticas a ex funcionarios corruptos, los aspirantes presidenciales no entraron por ejemplo a un verdadero cuestionamiento a la actual política exterior, y sin entrar prácticamente para nada a la política migratoria. Vaya, los candidatos de Oposición ni siquiera fueron capaces de cuestionar al defenestrado titular del Instituto Nacional de Migración.

No dijeron nada nuevo en cuanto a política social, salvo reiterar y reiterar los tres candidatos que no van a retirar los apoyos sociales.

No son inventos, son hechos, señor

Y como no podía faltar en su guión, siempre hay espacio para una pedradita hacia la prensa, ahora señalándole de “hacer tema” con estos hechos, de inventar problemas. Incluso, le dijo a nuestro reportero que es un problema suyo.

“La seguridad la tengo garantizada, en este estado como en ningún estado del País. Él era un regidor, candidato a regidor suplente, un indígena. Él y toda la gente, aunque no sean candidatos, tienen en Sinaloa mucha más seguridad que cualquier estado de la República, bueno, excepto Yucatán y Baja California Sur”.

Bueno, pues con los hechos a la vista, en el foco público, Rocha Moya no admite la gravedad de la situación, porque aunque no lo crean, aseguró que en Sinaloa la seguridad está garantizada para todos los partícipes de las elecciones. De hecho, se prendió tanto con esa pregunta que derrapó así en su respuesta.

Son muchos los ataques, atentados y situaciones desagradables que han vivido aspirantes, candidatos o meros actores políticos en Sinaloa durante este periodo, y por supuesto que no es algo que debe politizarse como lo han intentado muchos, es una problemática que le pega a la raza común y ahora también a la clase política.

De todo hay en la viña

Cabe recordar que simplemente hay diputados locales aprovechados que viven en Culiacán y andan registrando otro domicilio para cobrar viáticos, imagínese qué no serán capaces de hacer por un terrenito.

Aunque ya sabemos que el tema molesta, de todos modos insistimos en que no le debe hablar así a todos los que están inconformes y usar la vieja confiable de decir “yo pasé por lo mismo”, y luego echarles tierra de acaparadores, porque por años hemos sabido que desde el Gobierno del Estado también hace aire.

Es lógico que el problema no se acabará si hay gandallas de los dos lados y siempre usan a los realmente fregados como bandera para agarrar más.

Por esto, por la incapacidad del Gobierno de hacer un censo real y de no meter a los compadres y vivarachos en listas de beneficiados, es que seguirá habiendo manifestaciones.

Y aunque no coincidimos totalmente con estos grupos, porque desde aquí hemos sido testigos y hemos documentado que ni todos son necesitados ni tampoco unas blancas palomitas, nuestro Góber y su equipo tampoco han sabido tratarlos como debe.

Otra más de los pasistas

No cabe duda que lo corriente no es gripa, y hay gente que saca a relucir el cobre en espacios públicos aunque esto les haga quedar mal.

En la marcha de Culiacán que pretendía declinarse como un movimiento a favor de la democracia, pero que todo mundo sabíamos que era a favor de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial por PRI, PAN y PRD, algunas mujeres que llevaban chalecos del Partido Sinaloense agredieron a una periodista de esta casa editorial “tropezando” con ella de manera accidental, y con este empujón, de cuatro contra una, dejar claro que los reporteros nuestros no son bienvenidos entre ellos.

Uno de los agentes de Tránsito que se encontraba en el lugar les tuvo que llamar la atención, pues el incidente no tuvo nada de accidental, y les pidió compostura y respeto a lo que las pasistas nada más pudieron reaccionar viéndose entre ellas y ahogando las carcajadas, porque pudieron agredir o hacerle daño a alguien.

La reportera se encontraba identificada con el gafete de Noroeste, pues ya ven que luego a la raza de Radio UAS le da por acusar públicamente de espionaje a los reporteros de Noroeste si no se encuentran identificados, lo que en este caso expuso a la reportera en lugar de garantizar su seguridad.

No es novedad que a los pasistas les duela el trabajo periodístico que los ha evidenciado, tampoco esperamos que se comporten a la altura de una democracia. Pues lo único que ellos saben es defender al patrón o a “El maestro”, como le dicen a Héctor Melesio Cuén Ojeda en la UAS antes de besarle la mano. Lo que si nos parece hasta raro es que no la piensen al hacer estas estupideces que no hacen más que seguir sumando denuncias ante los mecanismos de protección de periodistas por sus agresiones y ante la Fiscalía General del Estado.

A final del día estas mujeres en realidad quisieron hacer la grosería para quedar bien con los jefes y después andar diciendo que empujaron a alguien de Noroeste, pero sus jefes de seguro han de estar pensando en otras cosas, con varios procesos penales que enfrentar. Ni hablar, muy patética su actitud.