Pobre Rigoberta Menchú, no sabemos si la Premio Nobel estará enterada de lo que pasa en el puerto después de haberle entregado a el Alcalde Luis Guillermo ‘Químico’ Benítez, un premio a Mazatlán como Destino Garante de la Paz, los Derechos Humanos y la Inclusión, pero la violencia en el municipio hizo ver la realidad... un taxista fue asesinado con arma blanca y dos choferes más fueron asaltados, lo que ha suscitado la indignación y que incluso los taxistas salieran a las calles a protestar.

El rating mediático

Aunque al ver todo lo que se ha dicho por parte del Gobierno mexicano, también al parecer les urge mandarle al capo y pronto. Y cómo no, después del “error burocrático” en 2013 que lo liberó de una cárcel de manera increíble.

Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a decir que la recaptura no fue a petición de Estados Unidos, o que lo hubiera pactado tras su reciente visita a Washington.

Y la realidad

nos escupe la cara

Pobre Rigoberta Menchú, no sabemos si la Premio Nobel estará enterada de lo que pasa en el puerto después de haberle entregado a el Alcalde Luis Guillermo “Químico” Benítez, un premio a Mazatlán como Destino Garante de la Paz, los Derechos Humanos y la Inclusión, pero la violencia en el municipio hizo ver la realidad... un taxista fue asesinado con arma blanca y dos choferes más fueron asaltados, lo que ha suscitado la indignación y que incluso los taxistas salieran a las calles a protestar.

Las intenciones de Menchú seguramente son buenas, y ven en el puerto lo bonito, su gastronomía, su gente y rico clima, pero en eso de la seguridad el principal destino turístico en Sinaloa queda mucho a deber.

Y “El Químico” se va con sus declaraciones como hilo de media.

”Aquí el Premio de la Paz no significa que no haya delincuencia, en todo mundo hay delincuencia, significa que se dio un caso que no es todos los días”.

Aunque sí dijo que lamenta lo ocurrido al taxista, calificó el hecho como un caso fortuito.

Pues sí, Alcalde, mal de muchos.