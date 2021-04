Abrir o no abrir las playas fue la gran discusión de las autoridades, debido a la importancia económica que significa la Semana Santa, sobre todo para los destinos turísticos como Mazatlán; Altata, en Navolato; Las Glorias en Guasave o el centro ceremonial de El Fuerte.

Semana Santa

en pandemia

Del otro lado estaba la preocupación por los contagios de Covid-19, un tema sumamente sensible entre la población, pero que afortunadamente había ido bajando en los últimos meses, lo que permitió la apertura final de las playas.

Mazatlán intenso

Sin embargo, las autoridades contaron con un elemento que no esperaban: la gente se contuvo, y el número de visitantes de las playas del centro y norte de Sinaloa fue mucho menor que el año pasado.

No, su principal preocupación era Playa Las Glorias, en Guasave, y la zona de Altata, en Navolato.

Antes del jueves y el viernes santos, la principal preocupación de los cuerpos de rescate, seguridad y Salud, no era Mazatlán, aún y cuando era evidente que era el destino turístico sinaloense que mayor cantidad de visitantes tendría.

Vienen las vacunas

Las avenidas que vienen

El otro proyecto que también se autorizó será la remodelación de la avenida que lleva a El Faro, un proyecto que no parece muy importante de entrada, pero que marcará el relanzamiento de toda esa área.

Una buena relación

...solo para la foto

Sin embargo, lejos del micrófono, Estrada Ferreiro dijo del dirigente estatal del PAS que ya había hablado bien de él y su partido, para que no estuviera molestando, pero con una palabra más coloquial.

¡Qué falta de respeto!

Aurelia Leal López no cabe de disgusto, primero Morena no le dio la candidatura por la reelección de la Alcaldía de Guasave y luego la sacaron de la lista de diputaciones “pluris” en las que estaba en primer lugar.

El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa ya lo hizo oficial el viernes, al validar el registro completo de candidaturas, pero la Alcaldesa con licencia de Guasave no se quedará quieta.

Aunque se había tardado en reaccionar, quizás por el arranque de campañas, advirtió que no está dispuesta a permitir ningún atropello.

“En relación a mi candidatura como diputada plurinominal, quiero dejar plenamente establecido que no he recibido notificación oficial de algún cambio. Si esto sucediera no estoy dispuesta a permitir ningún atropello a mis derechos constitucionales”, expresó textualmente.

Podrán decir misa los de Morena, pero es una falta de respeto a una mujer que como Alcaldesa dio la batalla y que sería una de las representantes femeninas más importantes de ese partido.