Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El beis: Un lugar feliz

Ayer arrancó el beisbol en Culiacán y en Mazatlán con llenos casi totales en sus estadios. Pero tenemos que comentar que el Club Tomateros no pudo idear mejor eslogan que el que se proyectó decenas de veces en las pantallas panorámicas de su estadio: “un lugar feliz”. Y es que a pesar de la crisis de violencia que ya alcanzó su segunda temporada, la afición culichi respondió y abarrotó el estadio, emocionándose con los fuegos artificiales y el espectáculo con música de banda, una de nuestras tradiciones más emblemáticas. Mientras afuera el estado presentó una jornada violenta con hechos de alto impacto en Tepuche, Badiraguato, Navolato y Concordia, dentro del Estadio Tomatero anoche todo fue algarabía, cerveza, agua de cebada, botana y fiesta. Por supuesto que el beisbol no borra la crisis ni detiene la guerra, pero es un reducto de paz y normalidad para una ciudad que lleva 13 meses asediada por las atrocidades de dos facciones criminales que han demostrado no tener límites ni códigos. Bien por los culichis que siguen resistiendo y dan la pelea por seguro ocupando el espacio público, aunque éste sea una butaca frente a un diamante de beisbol.

Desde Sinaloa, una guía para cuidarnos

Acostumbrados a que el nombre de Sinaloa aparezca en titulares asociados a la violencia, resulta refrescante, y necesario, que, esta vez, sirva como inspiración para construir soluciones. La guía elaborada por Artículo 19 junto con la Unipol y el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas representa justamente eso, un intento de reconciliar dos oficios que, aunque trabajan bajo el mismo fuego, muchas veces se perciben como adversarios. En un estado donde informar puede ser tan riesgoso como patrullar, el hecho de que periodistas y policías se sienten a dialogar sobre seguridad colectiva ya es, por sí mismo, un acto de valentía. No es común ver que se reconozca que ambos enfrentan peligros similares desde trincheras distintas. Aceptarlo implica un paso hacia la empatía y, sobre todo, hacia la comprensión de que la protección del otro también garantiza la propia. La guía podría resultar como un mapa práctico de supervivencia compartida. Divide las acciones antes, durante y después de una cobertura en zonas de riesgo, propone protocolos realistas y rescata prácticas que se habían perdido en la desconfianza mutua. La idea de establecer canales de comunicación entre prensa y fuerzas de seguridad no es ingenua; es una forma de reconstruir puentes en un terreno fracturado. Que Sinaloa haya sido el punto de partida no es casualidad, pues aquí la violencia ha impuesto silencios, pero también ha generado resistencia. Es una herramienta nacida del dolor, transformada en una propuesta que ahora servirá para otros contextos del País e incluso del mundo hispanohablante. Porque sí, desde Sinaloa también pueden surgir ejemplos de diálogo, cooperación y civilidad.

Necesaria introspección

Muy interesantes y valiosas deben ser iniciativas como el Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia en México, organizado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Resulta casi obvio que la actual crisis de seguridad que atravesamos en Sinaloa no se acabará por el mero hecho de exponer e intercambiar ideas en estos espacios, ni de hacer pactos o acuerdos, pero eso no implica que sean estériles. Porque si de algo hemos pecado como ciudadanía en México y Sinaloa, es dejar que las cosas fluyan, que “se calmen solas” y resignarnos a que formará parte de nuestra normalidad. Claro está que los actuales índices de inseguridad, con promedios de cinco homicidios y cinco personas desaparecidas al día, deben considerarse anomalías productos de verdaderas emergencias. Sin embargo, no podemos ni debemos dejar pasar que hasta antes de la ya mítica ruptura interna en el Cártel de Sinaloa, vivíamos con la cotidianidad de un homicidio al día y hasta 3 desapariciones. Todo eso sin considerar que también los despojos de vehículos, mayormente con uso de armas de fuego, rondaba los ocho o nueve casos diarios. Con esto queremos decir que lo que vivíamos como “normal”, está bastante lejos de serlo, y encuentros como el organizado por el CESP, que reúnen testimonios, experiencias y propuestas de distintas partes de México y el mundo, deben ser aprovechados para saber qué no podemos permitir como sociedad. Parecerá misión imposible protagonizada por Tom Cruise, pero por muy trillado que suene, verdaderamente buena parte del problema puede atacarse en el espacio corto, en los sectores de las ciudades, en las colonias e incluso puntos específicos susceptibles a la comisión de crímenes. Propiamente en el evento de ayer, que continuará este viernes con más exposiciones bastante atractivas, se presentaron casos de estados como Chihuahua o Quintana Roo, cuyas principales ciudades se vieron desbordadas por la criminalidad y, poco a poco, obligando al Gobierno a ponerse las pilas sin dejar de apoyarlo desde la sociedad, ahí van llevando la cosa. Y lo más importante y necesario de estos espacios es que se vean interesados frentes claves de la comunidad, como representantes empresariales, sociedad civil e incluso funcionarios de los distintos niveles de Gobierno.

