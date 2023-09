Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Una pésima semana para el Presidente Municipal de Culiacán (¿todavía podemos seguir llamando así?). El problema del agua en unas 200 colonias de la capital sinaloense, que si bien el Ayuntamiento hizo lo suyo llevando el vital líquido con pipas, la percepción ciudadana fue de cero manejo de la información. Un tema muy mal llevado.

¡Paren prensa!

No, si para todo hay, mire que esta semana terminamos precisamente con hablando de desinformación de quienes buscan confundir, y manipular, pero es de medios serios aclarar inmediatamente las cosas.

Esta información errónea no es más que una interpretación fallida de un proceso en curso.

Una página de Facebook que lleva por nombre Todos con Estrada Ferreiro, según administrada por ciudadanos a favor de Estrada, se encargó de ventilar la versión de que el ex Presidente Municipal regresaría al cargo.

A este Centinela le tuvieron que explicar cómo está la cosa, porque ya imaginaba al ex Alcalde descorchar la champaña.

Para muchos fue de asombro, para otros, el pretexto para una sonora carcajada, por lo descabellado del asunto, pero no, por ahorita la posibilidad es sólo eso, una posibilidad, que quizás origine escalofríos para muchos, pero sí.

Y vuelve Estrada ante el juez

Esperemos que la sonrisa de este round de sombra que se aventó el ex Alcalde y sus seguidores le alcance para hoy, porque Estrada Ferreiro estará ante un juez para continuar su proceso por el caso de las viudas de policías por el delito de abuso de autoridad.

Al modo de los de la UAS, Estrada Ferreiro ha reclamado que él es víctima de una persecución política, y por ese motivo enfrenta este caso.

El ex Alcalde está acusado por supuestamente agredir verbalmente a viudas de policías caídos en combate, no repetimos las frases para no agredir a sus ojos lector.

Creemos que el que quiera o no volver a la Alcaldía debería ser el menor de sus problemas.

Eso pasa cuando le hacen mucho al loco con diferir y diferir audiencias, a los jueces como que les encanta ser protagonistas de telenovela.

Se supone que para armar un caso deben llevar las pruebas suficientes, y nomás no vemos claro en el caso de Estrada Ferreiro, quien ya logró para su causa un escenario amplio como lo es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, ni más, ni menos, aunque no sabríamos cómo combinaría eso con sus procesos penales.