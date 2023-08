Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Gálvez tendrá muchas cosas en contra, pero de que le echa ganas le echa, y en ser amena no le gana nadie, empatiza casi de inmediato con el público, porque una cosa es que vayan a aplaudirle y otra cosa es que de inmediato rían, disfruten de sus bromas, y se dejan envolver por su entusiasmo.

¿Veni vidi vici?

En el evento en el Salón 53, aunque aseguran que no llenó y que tuvieron que ser retiradas sillas para que no se vieran huevos, sí se hizo escuchar. Por ahí alguien llegó a decir, “si cuando menos Claudia Sheinbaum hablara con esa pasión”.

Dijo que el actual Gobierno federal tiene desmantelado al campo mexicano pero que en su Gobierno se trabajará para todos, y que su filosofía es que en los gobiernos no deben de haber ni rateros, ni huevones, ni pen... Sabemos, pues, es su lenguaje qué le vamos a hacer.

Llegó, vio y triunfó, por optimismo no queda. Al menos eso piensa Xóchitl Gálvez , porque en su paso por Culiacán, estuvo efusiva, entusiasta, super animada, con su lenguaje florido, directo, habló de todo, su pasado; lo difícil, aseguró, que fue estudiar una carrera y abrirse paso en un “mundo de hombres”; los cargos que ha ocupado, hasta sus últimos rounds que se ha aventado con el Presidente de la República.

Beatriz Paredes, la experiencia

Habló del proceso de Morena, el cual calificó de pura distracción, ya que la decisión final será la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien será el que defina cuál de las corcholatas será el candidato presidencial del partido en el poder, así que lo del proceso interno es para que la gente se distraiga y no esté atento a los verdaderos problemas del País.

Ricardo Monreal y la honestidad

Monreal es un caso especial en este proceso de Morena, se ha mantenido firme en la creencia de que el partido debe conservar su austeridad, aunque la verdad no vemos cómo ni dónde, pero eso le ha valido muchas simpatías, a la par de las críticas.

Sobre las aspiraciones a la Jefatura de la CDMX en caso de no ser el elegido por Morena para la candidatura presidencial, dijo estar dispuesto para trabajar en donde quiera que el partido lo necesite.

Dijo que es visible, que todo mundo puede ver los cientos de espectaculares, pintas de bardas, de publicidad, en todo el territorio nacional, es un problema serio porque hay desventaja, aclarando que no todos lo hicieron, pero sí cuando menos cuatro de los 6.

Y en un papel de honestidad, no se quiso poner a defender lo indefendible.

Quien no reparó en hacer una crítica hacia sus contendientes en el proceso interno de Morena es Ricardo Monreal , quien sigue viendo el piso disparejo ya en el tramo final de ese ejercicio.

Se empaña la ayuda humanitaria

¿Pues cuántas debían de ser para dejar de minimizar el tema? Las personas refugiadas no deberían estar cuidando lo que comen por miedo a una intoxicación cuando se recibe el alimento de la mano del Gobierno, ya sea municipal o estatal.

Por otra parte, por metiche y quedador de bien le salió el tiro por la culata, pues a Mercado Araujo le toca en calidad de Alcalde garantizar la seguridad de las personas para que no se vean orilladas a abandonar sus hogares.

Para empezar, decirle a Mercado Araujo que no es fiesta para andar llevando barbacoa a un refugio de desplazados, la lógica sugiere que es más de provecho llevarles alimentos no perecederos pues nadie sabe cuánto tiempo tendrán que esperar en el refugio.

Las versiones que circulan en medios de comunicación, que no han sido respaldadas por alguna autoridad, es que la intoxicación se dió después de que el Presidente Municipal de Sinaloa de Leyva, Rolando Mercado Araujo , llevara barbacoa y frijoles puercos.

Suenan las balas en Mazatlán

La violencia se hizo presente ayer en Mazatlán y de manera muy grave. Un ataque a balazos con rifles de alto poder contra una familia dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas. En la camioneta al parecer viajaba una familia.

Este hecho violento se registró alrededor de las 18:30 horas de ayer domingo en el kilómetro 4 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, muy cerca del entronque a El Chilillo.

Se da justo cuando Mazatlán pasa por un buen momento en cuestión turística por vacaciones de verano.

Hasta la noche de ayer, las autoridades no habían revelado las identidades de los fallecidos, aunque una de varias versiones no oficiales indicaba que entre los muertos está un empresario conocido de Mazatlán, pero no fue confirmado.

Esperemos que hoy lunes tanto el Gobernador Rubén Rocha Moya, como el Secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda; el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin; y el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón, den la información oficial y no salgan con que no ocurrió en el puerto y no afecta la imagen de Mazatlán.