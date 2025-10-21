Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En los últimos días una serie de esculques, riñas, balaceras, muertes de reos por ‘causas naturales’ y hasta protestas de sus custodios, han puesto en evidencia que ahí adentro del Penal manda el crimen organizado y no la autoridad.

Un Penal en manos de quién sabe quién

El Penal de Aguaruto está en el foco de la atención pública, y no por las razones correctas. En los últimos días una serie de esculques, riñas, balaceras, muertes de reos por “causas naturales” y hasta protestas de sus custodios, han puesto en evidencia que ahí adentro manda el crimen organizado y no la autoridad.

Suena fuerte pero esa es la única manera de explicar que cada vez que se esculca ese recinto que en teoría debería ser controlado por el Gobierno y servir para la reinserción social, sigan apareciendo fusiles, pistolas, explosivos, cuchillos, celulares, drogas y hasta dispositivos para internet.

Aguaruto ya lleva una quinteta de directores en el último año y ninguno ha podido poner orden en ese sitio. Lo que exhibe el fracaso enorme de las corporaciones de seguros y justicia del gobierno de Rocha Moya. Vamos, porque si no se puede controlar el Penal, qué se puede esperar de la calle y el espacio público.

Hasta la misma CEDH ya abrió investigación por la sospechosa y frecuente muerte de internos por “causas naturales” que la Fiscalía nunca logra explicar pero que cada vez son más frecuentes.

Otra vez broncas en Villa Juárez

En Villa Juárez volvió a pasar lo que el Gobierno insiste en minimizar: la violencia mandó más que la autoridad.

Dieciséis escuelas, preescolar, primaria y secundaria, tuvieron que cerrar sus puertas este martes y mandar a niñas, niños y docentes a clases virtuales, como si estuviéramos en pandemia... pero no, esta vez no fue un virus: fue el miedo.

Mientras la SEPyC, en voz de Gloria Himelda Félix, habla de “revisar mañana” y de que todo depende de la “dinámica de seguridad”, la realidad es que en Villa Juárez la dinámica ya está clara desde hace semanas: quienes dictan el ritmo de la vida diaria no son las instituciones del Estado. Son las balas.

La autoridad educativa se mantiene “a la expectativa”, dice. Y ahí está el problema: Sinaloa ya no necesita funcionarios que observen, sino que actúen. Porque hoy cerraron 16 escuelas, ¿la pregunta es cuánto tiempo más será así?

La infancia de esa comunidad está creciendo con dos lecciones obligatorias, que la educación es intermitente y que la violencia manda.

Y mientras tanto, el Gobierno presume un 87 por ciento de asistencia escolar en el estado, como si el promedio maquillara la tragedia de ciertos territorios.

Desde septiembre de 2024 la región vive bajo una crisis de seguridad sostenida. ¿Cuánto más durará el “a la expectativa”? ¿Cuándo dejará el Estado de replegarse y empezará, al menos, a garantizar que ir a la escuela no sea una actividad de riesgo?

Y a solución para nada es obligar a los estudiantes y docentes a ir a las escuelas huyendo de las balas, pues seguro están más a salvo en sus casas ante los inútiles protocolos de seguridad y la falta de elementos resguardado los planteles.

Moros con tranchete

Bastante peculiar fue el mitote que nos cayó el lunes desde la red social X, cuando el tío Richi, como se le conoce al magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, mostró que estaba más aburrido que el Hombre Araña en Los Mochis y decidió mandar un mensaje a los sinaloenses.

Básicamente el mensaje señalaba que ya supo que desde los gobiernos se ha planeado y coordinado que se le busquen irregularidades o le siembren broncas a sus empresas para meterlo en problemas, y específicamente en Sinaloa, sabe que el gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya anda queriendo hacer el fuchi al equipo de futbol profesional y de Primera División, Mazatlán FC.

“Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de fútbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior gobierno del estado”, escribió el empresario mediante una publicación en la red social X.

Luego, en su crítica, advirtió que hacer eso sería darse “un balazo en el pie los sinaloenses”, pues justo en este momento tan complicado con el tema de la violencia el equipo da buenos momentos, esperanza, turismo y flujo al puerto.

El mitote no puede dejarse de lado luego de que, apenas el fin de semana, Salinas Pliego celebró su cumpleaños y fue el ingeniero Manuel Clouthier quien compartió en su cuenta de Facebook que estuvo presente en la reunión del empresario y hasta tuvo chanza de platicar de cerca.

No queremos decir que Clouthier haya ido con el mitote, pero sí que la moreniza quiera mezclar una cosa con la otra, como si en Sinaloa ese fuera el tema más relevante del que se pueda hablar en medio de una guerra criminal que lleva más de 2 mil muertos y otros 2 mil desaparecidos.

Y pues la respuesta no se hizo esperar de parte del equipo de Rocha Moya, quien a través de la misma red social X se aventó una explicación muy institucional que parece que se lo mandó redactar al doctor Juan José Ríos Estavillo.

“En el Gobierno de Sinaloa, que encabezo en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, tenemos absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho, y una condición indispensable para el desarrollo de toda índole, especialmente el desarrollo económico”, publicó el Gobernador.

El chiste es que al final Rocha Moya, más que echarle leña al fuego, elogió el aporte del Mazatlán FC al puerto y descartó que exista algún tipo de manita de cochi pendiente para hacerle la vida difícil a las empresas del tío Richie.

Y ayer el mismo Salinas Pliego, otra vez por su cuenta de la red social X, respondió a Rocha y hasta le agradeció la aclaración y por haber desmentido públicamente los rumores.

Qué necesidad pues de hacer bronca donde no la hay... como si nos hicieran falta.