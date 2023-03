Muchos han sido los ejemplos de lo que sucede en esos campos, muertes de niñas, niños y mujeres por violencia familiar, por ejemplo. Parece que nadie gobierna ahí; también los casos de intoxicaciones con los químicos utilizados en los sembradíos; las condiciones en que son trasladados a los surcos para trabajar, “hechos bolas” en unidades sin ninguna seguridad.

Esas cuarterías...

Esas condiciones no son una novedad, por desgracia, ha estado ya muy dicho, cualquiera que eche un vistazo por esas tierras se dará cuenta de que proliferan las formas de marginación a los que son sometidos estos trabajadores.

Manos a la obra

Y conste no generalizamos, repetimos, hay agricultores y dueños de campos y empaques que sí han sido ejemplo de buenas prácticas con sus trabajadores.

El problema no es de ninguna manera menor, o de una sola zona, es la oportunidad de una política de fondo de este fenómeno de los migrantes agrícolas.

Como una vida es irrecuperable, lo que queda es la lección que puede dar una tragedia tan terrible, y ayer se lanzaron en brigada representantes de casi todas las secretarías del gabinete estatal, comandados por el Gobernador Rubén Rocha Moya ; él no pudo asistir porque estaba en la reunión de la Conago, pero estuvo bien representado por la titular del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz ; acudieron todos a realizar un recorrido por las cuarterías para ver qué acciones tomar.

La UAS se va a la guerra... qué dolor qué dolor

qué pena

Lamentamos mucho que tengamos que ver de nuevo a los universitarios en las calles y no en las aulas o laborando en los planteles.

Ya el Rector Jesús Madueña Molina respondió que pues sí pueden decir que no... y al grito de vamos a las calles, lanza una convocatoria marca llorarás, la cual si bien lo fuerte es aquí en Culiacán, será un movimiento en todo el estado.

Voy viviendo ya de tus mentiras...

Quizás andemos muy cancioneros hoy, pero la que se aventó el Presidente Andrés Manuel López Obrador es de antología, que nos lleva a preguntar como el señor del abarrote: “Pues en qué país vive”.

Resulta que como ya vimos al Mandatario de la Cuarta Transformación no le gustó un reporte de Derechos Humanos hecho por el Departamento de Estado de nuestro principal socio y vecino del Norte, Estados Unidos, y que no deja bien parado a México.

Por desgracia no puede ser de otra manera. Ya el asunto de que la zorra no se ve la cola es aparte.

El caso es que López Obrador calificó tal informe como un “bodrio”.

Y pues nos avienta estas joyas: dice que “en México no se tortura. En México, no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión y en México no se persigue a nadie”.

¿Really Señor Presidente?