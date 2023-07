Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La aspirante a la candidatura presidencial estará en eso que ellos llaman asambleas informativas, pero que no son más que mítines políticos con un nombre más “fifí”.

Sheinbaum en

Sinaloa de nuevo

La aspirante a la candidatura presidencial de Morena anda más activa que nunca y al contrario de sus oponentes en el proceso interno del partido, que no sabemos para cuándo volverán a visitar el estado, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México estará por tierras sinaloenses mañana viernes.

Imelda alista

sus dardos

Van por el bono

de los 150 mil

El que no junte las 150 mil firmas, ya se queda y no pasa a la siguiente etapa, o sea que tienen los aspirantes hasta el 5 de agosto para poder recolectar ese apoyo de 150 mil firmas como mínimo.

Aprovechando la recta

Ayer la CEAIP, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, presentó su informe de labores del 2022 ante el Congreso del Estado, donde habló de los avances en transparencia, rendición de cuentas y cuidado de los datos personales, que la verdad no son pocos, y son significativos, porque en esos logros está el cambio de chip hacia una cultura de exigencia de que dependencias funcionarios y demás rindan cuentas.

El Diputado Ricardo Madrid Pérez, quien es Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, aprovechó el evento primero para resaltar que organismos como la CEAIP son importantes porque a los sinaloenses les debe quedar claro en qué se gastan los recursos públicos, siendo la rendición de cuentas la columna vertebral del quehacer público.

“Aquí no hay un quién sí y quién no. Hay que decirlo fuerte y claro: todas las dependencias públicas, todos los funcionarios públicos sin importar su naturaleza jurídica o autonomía deben rendir cuentas del uso que hacen de los recursos públicos”, dijo.

¿Para quién habrá sido la pedrada? A ver, mencionó naturaleza jurídica, autonomía...

Y luego, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel también puso su granito de arena, al señalar que la transparencia no es un componente del cual se pueda prescindir o desentenderse como instituciones públicas.

Dijo que no se puede ser poquito transparente o transparente a medias, no se puede andar con medias tintas, en transparencia, “se es o no es”, si no se es transparente no se es democrático, así de sencillo o así de complicado.

Y sí, para algunos parece ser muy complicado ser transparentes.