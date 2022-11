Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán navega en un océano de deudas heredadas de la administración del ex Alcalde, Luis Guillermo ‘El Químico’ Benítez, sin embargo, los recursos para el Carnaval 2023 ya han sido asegurados... Tanto el Gobierno estatal, como el municipal, se han asegurado de hacer llegar los recursos al instituto para que pueda organizarse la próxima fiesta grande de los mazatlecos.

Nuevos nombres

para viejos vicios

Querían enseñar músculo y lo lograron pero ojo, porque por mas gente que hayan juntado, el presidente no conseguirá su tan ansiada reforma electoral: eso ya se murió.

Que el fenómeno de los acarreados eran de la era del PRI, cuando llevaban a gente inocente que no sabían ni a lo que iban pero que les pagaban, y ahora no existen los acarreados, con Morena.

Que ya no existe el acarreo de personas a las marchas, dice el Gobernador Rubén Rocha Moya sobre la multitudinaria manifestación convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo.

Monreal, el malquerido

Que se defina, ya, y no ande con tanta cosa, la verdad que este prietito en el arroz en Morena se ha convertido en una piedrota en el zapato. ¿No se supone que hay pluralidad?

Aseguran el Carnaval

Sin embargo, las cosas no son fáciles, además de la enorme deuda que arrastra el instituto, más de 40 millones de pesos, poco a poco comienza a salir a flote el tamaño del daño heredado en el instituto responsable del arte mazatleco.

Avanza la reforma...

en comisiones.

Pues con la novedad que no bastaron las marchas ni el repudio contra la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, los diputados federales aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma. Pero no se asuste, fue solo en comisiones y lo que sigue es que pase a la mesa directiva para que suba al pleno de San Lázaro, lo que se espera suceda hoy. Nos imaginamos que arderá troya, si no se ponen de acuerdo en algunos puntos, en los que hay una férrea oposición.

El garbanzo que se estarán cocinando hoy es sobre el Instituto Nacional Electoral y su posible desaparición para convertirlo en un instituto,

Estaremos al pendiente porque si pasa como está, posiblemente tengamos un árbitro electoral sin autonomía y diluido a la orden de las fuerzas en el poder, al menos eso es lo que dicen los opositores. Pero como ya dijimos antes, eso se ve muy difícil. A menos que el PRI nos demuestra que siempre nos puede desilusionar más.