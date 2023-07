Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Hay que pensarle más y entender que la UAS se convirtió en una especie de monstruo Medusa que creció a la vista de todos, que no sólo son los Cuén, los Madueña, los Guerra; no, son verdaderas tribus (tomando la expresión del lenguaje político) las que están dentro de la Universidad, que viven de ella, que se nutren de ella, y que por ende tienen que salir pero no a defender lo indefendible, sino a defender precisamente su negocio. En el caso de la UAS sí existe la dictadura perfecta, porque una gran porción de universitarios van para el mismo lado.

A los diputados de Morena pareció arderles el hecho que salieran los universitarios el pasado fin de semana para exigir al Gobierno del Estado que cese lo que desde la universidad lo que consideran una persecución política. Y les ardió porque las manifestaciones, tanto del PAS como de la UAS, (un binomio bastante cuestionable) fueron copiosas, y a quién habría de extrañarle; el PAS sabe cómo hacerlo y la UAS, pues ya pone el elemento humano masivo, o sea el acarreo. Los diputado salieron a repetir los dicho del gobernador, sumándose a la posición del Tercer Piso. Para los diputados, eso de las marchas no es para defender la autonomía, sino para engañar a los universitarios y que salgan a defender lo indefendible, a ser abogados del mismísimo diablo, pues. Bueno, uno llegó al grado de decir “tengo testimonios de compañeros universitarios” que fueron amenazados para salir a marchar. Ese Diputado, José Manuel Luque Rojas, si ha de tener compañeros universitarios pero de café porque es sabido que en los corrillos de la UAS no es bienvenido, por el mitote aquel de los ladridos. Recordemos primero: el fin de semana pasado hubo dos marchas en Culiacán, una denominada por la paz y la concordia, que fue el viernes y en donde estuvo presente el ex Rector de la UAS y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda; y otra simultánea en Culiacán y Mazatlán, ocurrida el sábado, encabezada por el actual Rector, Jesús Madueña Molina, y que fue por la “defensa a la autonomía universitaria”. Y Luque diciendo que los universitarios fueron amenazados que les van a quitar becas, beneficios, su sustento familiar, que les van a quitar horas extras. ¿De veras no sabe este Diputado cómo se manejan las cosas en la UAS, de veras piensa que todo se reduce al Rector Jesús Madueña Molina y Héctor Melesio Cuén? Hay que pensarle más y entender que la UAS se convirtió en una especie de monstruo Medusa que creció a la vista de todos, que no sólo son los Cuén, los Madueña, los Guerra; no, son verdaderas tribus (tomando la expresión del lenguaje político) las que están dentro de la Universidad, que viven de ella, que se nutren de ella, y que por ende tienen que salir pero no a defender lo indefendible, sino a defender precisamente su negocio. En el caso de la UAS sí existe la dictadura perfecta, porque una gran porción de universitarios van para el mismo lado. Se podrán ir las cabezas, cortarlas, si es que eso lo consideran posible, pero en una dictadura perfecta el terreno ya está cimentado. Y no es precisamente con palabrería barata como podrán de verdad realizar una renovación. Hagan leyes, se supone que es lo suyo, ni siquiera han podido hacer valer la llamada Ley General de Educación Superior, solo andan asustando con el petate del muerto al Rector y a los universitarios con la posible reforma a la Ley Orgánica de la UAS, que la verdad tomando en cuenta los tiempos electorales, así se la van a llevar, mientras por el otro lado ya andan moviendo alianzas políticas rumbo a 2024.

Pues hablando en cuestión de las leyes y alejándonos que los diputados se laman las heridas o el mal sabor de boca del músculo mostrado por el PAS y la UAS, y en plenas vacaciones, resulta que la Fiscal, quien solo hablaba de carpetas de investigación dizque cuidando el debido proceso ya soltó ayer que tiene material suficiente para acusar al Rector Jesús Madueña Molina, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y el comité de adquisiciones de la Universidad sobre las compras y transacciones presuntamente irregulares. Imagínese, dice la Fiscal Sara Bruna Quiñónez que tiene más de mil elementos, documentos, facturas, entrevistas realizadas a las personas que intervinieron los supuestos contratos. O sea, prácticamente está diciendo que el caso va sólido. De lo cual estaremos muy pendientes, porque de lo que se trata más allá de los dimes y diretes es que se aplique la justicia.

