El panismo y sus demonios

Los caballos todavía no arrancan, pero los demonios ya andan sueltos.



Un problema complejo

Intentar resolver los problemas que hay en los centros penitenciarios de Sinaloa es una misión que necesita no solo de esfuerzos de todos los niveles de Gobierno, sino de voluntad, porque entre el caos hay quienes han hecho su agosto.

El Diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, expuso una serie de irregularidades como prostitución, cuotas al interior y amenazas a personal que labora al interior de los penales y como un acto de solidaridad con las víctimas, se comprometió en buscar mejorar la situación.

En realidad, el legislador o no dimensiona el nivel de complejidad de lo que se habla o de verdad se está echando al hombro la rifa del tigre, pues las demandas de las familias no han prosperado y entre las y los titulares de estos espacios hay un silencio a conveniencia y si desde ahí no pasa nada, difícilmente sí cambiará desde un externo.

Sinaloa tampoco ha implementado una estrategia eficaz para cambiarlo, menos cuando se fugan reos en grupos de cinco o 17, nada discreto el escape, por lo que se deja ver la complicidad e incapacidad y quedan mal paradas las autoridades, todo está mal desde que hay reos de alta peligrosidad en centros de mediana seguridad, eso, es lo que el Diputado debe ver y pensarla dos veces, se va a topar con pared.

Por cierto, ya la Secretaría de Seguridad Pública anunció que tomará cartas en el asunto e iniciará una investigación para asegurarse de que no esté ocurriendo lo que denuncian en el penal de Aguaruto.