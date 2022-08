El Mandatario estatal encendió la cachimba para que se alumbre el camino empedrado contra Madueña Molina y fue Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, convertido ya en brazo ejecutor del Tercer Piso, quien salió a arremeter contra el Rector.

El Rector absorbe el golpe mientras Cuén calla

“(El Rector) también mostró indicadores académicos que se empezaron a lograr desde que la UAS dejó de ser un campo electoral como en la década de los 70, lo cual no desea que vuelva a ocurrir porque la institución ya no le serviría al pueblo y respondió desconocer a quien beneficie la polémica generada, pero sí que la única perjudicada es la Universidad”.

El caso es que el Rector empieza a escuchar pasos en la azotea, pero también ha dejado claro que a la UAS no debe atacársele y hace un recordatorio que nos dejó helados.

El Rector se defendió antes con el argumento de que no recibe las percepciones adicionales, sistema de compensación, gratificaciones, bonos y estímulos, por la cuestión de la política de austeridad.

Y enfrascados en los dimes y diretes por los sueldos de los funcionarios, el Diputado aseguró que en términos netos, el Rector acumularía un ingreso de 159 mil pesos, mientras que el Gobernador Rubén Rocha Moya recibe 78 mil 141 pesos y el Presidente Andrés Manuel López Obrador 112 mil pesos, netos en ambos casos, por lo que está violando la Ley, ya que según la ley no puede ganar más que el Gobernador e igualmente gana más que el Presidente de la República.

Torres ve burro y

se le antoja viaje

Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, se sumó al affaire Rocha-UAS. A su modo exigió una investigación para saber si existe o no un desvío de recursos para financiar al Partido Sinaloense.

‘El Químico’, intocable... por ahorita

Por lo que vemos no bastarán luminarias a sobre precio, viajes que no se informan correctamente, denuncias ante la CEDH, mal uso de los recursos con dependencias como Cultura, el Químico respira tranquilo porque desde el Tercer Piso se trazaron otros frentes.

Y es que se ve claro que cada que al Gober algo le ha incomodado, ya sea Estrada Ferreiro, ya sea el Rector, quien sea, el Congreso del Estado ha sido comparsa de sus deseos, lo que nos dice que hay un mensaje claro, de momento, “El Químico” no pasa por la lista negra del Gobernador.

No alcanza el dinero

No nos dieron las cuentas, le dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya a la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, durante el arranque de ciclo escolar 2022-2023 que realizó Cobaes.

Y es que el Mandatario estatal señaló que se está buscando que las escuelas puedan tener las mejores condiciones, pero pues el dinero nomas no alcanza, y se nota, pues a casi un mes de que la Secretaria Domínguez Nava, diera a conocer que eran 117 escuelas las que no podían funcionar por no tener luz, la cifra sigue igual.

Y pues el Gobernador sí trató de señalar que se está trabajando en mejorar la infraestructura escolar, pero no ha sido fácil ni lo será viniendo de la pandemia.