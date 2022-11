Claro que habrá que ver cómo queda eso de la alianza panista con el PRI o el PRD, dicen que está muerta, pero en política no hay nada escrito.

Acelerados al candelero político

En el PAN, la caballada anda bastante flaca con super personajes que suenan para lanzarse por la candidatura, como María Eugenia Campos , Ricardo Anaya , Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks , (si le dio olor a pan de muerto es por las épocas, estimado lector), claro que habrá que ver cómo queda eso de la alianza panista con el PRI o el PRD, dicen que está muerta, pero en política no hay nada escrito.

El ex Gobernador de Hidalgo , Omar Fayad , se subió a la palestra política e hizo un doble destape, al hacer público que quiere ser el próximo dirigente del PRI y también candidato presidencial para 2024; bueno llenar los zapatos de Alito cualquiera, pero eso de ir por la grande, tendría que trabajar mucho más, porque tendría que ir contra pesos pesados del priismo como Beatriz Paredes , Ildefonso Guajardo , Alejandro Murat , Claudia Ruiz Massieu y Alejandro Moreno .

Todavía falta

Y así lo reclamaron diciendo que sí, muy bonitos los talleres y cursos que han implementado para los empresarios, pero que ese no es el meollo del asunto, pues se necesitan otras medidas.

Apenas va un año de gobierno de Rubén Rocha Moya y los empresarios todavía no ven muy claro los avances que se han tenido en la economía y el empleo en Sinaloa.

¿Dónde se escondieron las autoridades del municipio?

Parece que no hay coordinación entre las autoridades de Inspección y Vigilancia, la Dirección de Mercados y Comercios en la Vía Pública, la Dirección de Panteones ni de Protección Civil en el municipio de Culiacán, pues no pudieron mantener el orden durante el Día de Muertos.

Desde del día de ayer, los floristas del Mercado de las Flores se quejaron al haber avistado vendedores en la vía pública que no pertenecían al mencionado establecimiento y, por ende, no tenían permiso, sin embargo, no hubo autoridad vigilante.

Ayer, vendedores del Panteón 21 de Marzo fueron reubicados por Protección Civil y la Dirección de Panteones, ya que a estos ya se les había cobrado la renta por vender dentro del camposanto, cuando el supuesto operativo en ese panteón no permitía a comerciantes dentro.

A su vez, floristas a las afueras del Panteón Civil criticaron que las autoridades correspondientes ni siquiera pudieron marcar los espacios para cada puesto pero sí les cobraron una buena cantidad como renta; además, se siguió observando ‘golondrinos’, la piedra en el zapato de comerciantes en días festivos.

La pasividad de los nuevos funcionarios del Ayuntamiento se puso aquí de manifiesto.